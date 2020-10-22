Политика

Суд по отмене итогов выборов главы Себежского района снова перенесен

Суд по отмене итогов выборов главы муниципалитета в Себежском районе снова перенесен. Такое решение судебная инстанция приняла сегодня, 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков.

Судебное заседание должно было пройти еще на минувшей неделе, однако было перенесено на сегодняшний день в связи с решением суда привлечь главу района Леонда Курсенкова к участию в заседании в качестве свидетеля.

Смотрите также Суд по отмене итогов выборов в Себежском районе перенесен на 22 октября

Леонид Курсенков присутствовал сегодня в зале суд, однако прокурор заявил ходатайство о привлечении руководителя регионального отделения «Партии роста» и бывшего кандидата на пост главы Себежского района Игоря Романова в качестве заинтересованного лица.

В итоге Себежский районный суд принял решение о переносе судебного заседания на завтра, 23 октября, поскольку потребовал представить дополнительные документы о регистрации и снятии кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина, а также по ходатайству прокурора привлечь в качестве свидетеля Игоря Романова как заинтересованного лица.

Антон Минаков выразил надежду, что завтрашнее заседание станет окончательным.

Напомним, кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин был восстановлен на выборах главы Себежского района решением кассационного суда 12 сентября - на второй день трехдневного голосования. По результатам выборов за действующего главу Себежского района, единоросса Леонида Курсенкова отдали голос порядка 58% избирателей. Второе место занял руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов (22,25%). Кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин получил 14,56% голосов и занял третье место. В выборах приняли участие 37,68% избирателей.

Псковское региональное отделение ЛДПР обратилось в суд с требованием признать выборы главы муниципалитета незаконными и полностью аннулировать их результаты.