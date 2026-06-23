В Псковской области зарегистрированы более 12 тысяч впервые голосующих избирателей

Выборы в Псковской области пройдут 18–20 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, в регионе зарегистрированы более 12 тысяч впервые голосующих избирателей. На избирательных участках для них подготовят памятные сувениры.

Изображение: Избирательная комиссия Псковской области

Голосование пройдет в течение трех дней подряд — 18, 19 и 20 сентября. Будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам.

Подготовка общественных наблюдателей к единому дню голосования 2026 года стартовала в Псковской области 23 июня.