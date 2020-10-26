Политика

Виктор Яшин претендует на должность главы администрации поселения «Пушкиногорье»

Экс-депутат Государственной Думы РФ от фракции ЛДПР Виктор Яшин подал документы на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации городского поселения «Пушкиногорье». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сам Виктор Яшин.

Как уточнили в администрации городского поселения «Пушкиногорье», заявки на конкурс принимаются до 6 ноября текущего года. Пока заявка от Виктора Яшина – единственная. «Как правило, заявки подаются ближе к завершению конкурсной процедуры», - рассказал исполняющий полномочия главы администрации поселения Александр Афанасьев.

Виктор Яшин родился 9 февраля 1965 года в Великих Луках.

Окончил Санкт-Петербургский электротехнический техникум. Учился в Академии народного хозяйства.

Работал на Псковском заводе АДС, затем проходил срочную воинскую службу в частях ВМФ. После службы в ВМФ работал на Псковском предприятии тепловых сетей. В 90-е активно участвовал в политической жизни, был активистом регионального отделения ЛДПР. В 1996-м, после избрания Евгения Михайлова губернатором Псковской области, Яшин получил ставший вакантным мандат депутата Госдумы.

В 2003 году работал заместителем руководителя представительства администрации Псковской области при правительстве Российской Федерации. Баллотировался в Государственную думу 4 созыва от «Родины», записан седьмым номером в региональной группе партии «Старорусская», но в Думу не прошел.

Баллотировался в губернаторы Псковской области в 2004 году.

В 2013 году, будучи церковным старостой храма Веры, Надежды, Любови и материи их Софии Псковской епархии Русской православной церкви, подал документы на регистрацию кандидатом в главы Пскова.