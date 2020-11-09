Политика

Псковские коммунисты уговорили Алексеенко не покидать пост первого секретаря обкома КПРФ

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко не покинет этот пост в ближайшее время. В ходе прошедшего в субботу, 14 ноября, пленума областного отделения организации однопартийцы убедили его не брать самоотвод при выдвижении на грядущих выборах руководителя областного отделения КПРФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил второй секретарь обкома, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов.

Также принято решение перенести отчетно-выборную конференцию областного отделения компартии с 28 ноября на 23 января 2021 года.

Напомним, 23 октября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Петр Алексеенко заявил о намерении покинуть пост первого секретаря областного отделения КПРФ.