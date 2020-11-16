Политика

Раздутые гордумы в Пскове и Великих Луках не нужны — Антон Минаков

Раздутые гордумы в Псковской области не нужны, заявил в интервью Псковской Ленте Новостей руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Антон Минаков. Так он прокомментировал свою позицию по поводу возможного сокращения численности депутатов в городских парламентах Пскова и Великих Лук в свете озвученного лидером партии Владимиром Жириновским предложения об уменьшении числа депутатов в законодательных органах страны.

«Наша позиция на протяжении многих лет неизменна. ЛДПР всегда выступала и будет выступать за любое сокращение депутатского корпуса и чиновничьего аппарата. Поскольку Псковская область - достаточно небольшой регион, и в Пскове, по моим ощущениям, нет и 200 тысяч населения, раздутые гордумы нам не нужны», - высказал мнение Антон Минаков.

Даже если депутат работает на штатной основе, все равно идет нагрузка на бюджет. «А в условиях экономического кризиса, когда каждая копейка на счету, это нецелесообразно», - резюмировал парламентарий.

Напомним, в Псковском областном Собрании уже пошли по пути сокращения численности депутатов. На сентябрьской сессии было принято решение уменьшить количество депутатов с 44 до 26.