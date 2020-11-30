Политика

Единороссы получают большинство голосов по итогам двух избирательных кампаний в Печорском районе

Кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Бабенко получает большинство голосов избирателей на дополнительных выборах в Собрание депутатов Печорского района шестого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Кроме того, единоросс Михаил Погодин лидирует по количеству голосов на повторных выборах в Собрание депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.

Напомним, сегодня также завершились выборы главы Великолукского района, в которых на данный момент лидирует и. п главы муниципалитета Алексей Кузьмин (партия «Единая Россия»), и выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по многомандатному округу №3, в которых на данный момент лидируют кандидат от «Единой России» Анна Васильева и самовыдвиженка Татьяна Кизякова.

Всего работало 37 избирательных участков, на которых могли проголосовать более 21 тысячи избирателей.