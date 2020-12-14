Политика

Прокуратура опротестует постановление главы Пскова об отчетах депутатов

Прокуратура города Пскова признала незаконным постановление главы Пскова Елены Полонской о необходимости депутатов городской Думы отчитываться перед комиссией по регламенту и депутатской этике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Партии дела».

Ранее глава города Елена Полонская потребовала от депутатов ПГД предоставить отчеты от проделанной работе до 1 декабря 2020 года. Соответствующее постановление «О работе депутатов Псковской городской Думы» она подписала 13 ноября.

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Обращение в прокуратуру по данному вопросу направили председатель регионального отделения «Партии Дела» Григорий Турчин, член «Справедливой России» Олег Брячак и член «Единой России» Константин Болотин. В своем письме они указали, что согласно статье 28 Устава муниципального образования города Пскова, глава города не обладает полномочиями «издавать распорядительные акты в отношении депутатов, определяющие формы их деятельности, требовать отчет о проделанной работе и устанавливать сроки таких отчетов».

Прокуратура города поддержала депутатов в этом запросе - в ответном письме прокурор Пскова Константин Тельнов подчеркивает, что «довод о принятии постановления в отсутствие полномочий нашел свое объективное подтверждение».