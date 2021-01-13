Политика

Вызовы-2021: коронакризис, социально-экономическая ситуация и «больше чем выборы»

ПЛН предлагает вашему вниманию аналитическую статью, посвященную вызовам и угрозам 2021 года в общественно-политической и социально-экономической жизни. Напомним, публикация таких материалов — одна из наших давних традиций. В самом начале года мы пытаемся заглянуть в ближайшее будущее в поисках ответа на вопрос, что ждет Псковскую область, ее жителей и региональные элиты.

Да, разумеется, всего предусмотреть невозможно – тем более в нашей стране. И минувший 2020 год был в этом смысле показательным: на его старте никто не мог прогнозировать ни конституционной реформы в России, ни пандемии коронавируса, ни закрытых границ, ни многих других неожиданностей. Всё это так, и в 2021-м, вероятно, тоже прилетят свои «черные лебеди» - так в современном мире называют труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Однако очевидно и то, что уже сейчас можно обозначить три серьезные вызова, на которые придется отвечать всем основным участникам общественно-политического процесса (их надо учитывать, определяясь с планами и задачами). Это, во-первых, последствия пандемии коронавируса и влияние COVID-19 на общественные настроения, во-вторых, сложное социально-экономическое положение, грозящее обернуться масштабным кризисом, и, в-третьих, старт большого электорального цикла, по итогам которого в первой половине 2020-х в России должен быть пройден так называемый «транзитный коридор». Образно говоря, это три аккорда, которые во многом определят мелодию наступившего года. Попробуем разобраться с каждым из них.

Угроза №1: коронакризис

Естественно, начать следует с темы №1 - пандемии коронавируса. Уже почти год COVID-19 влияет на всё вокруг — и не приходится сомневаться, он еще долго никуда не денется. Даже по самым оптимистичным прогнозам, нам с этим жить большую часть 2020-го. А есть ведь и пессимистичные прогнозы, согласно которым всё будет становиться только хуже. Вот и президент России Владимир Путин накануне высказался в том смысле, что предсказать развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса невозможно. Точно также нельзя сейчас предсказать и то, какими будут дальнейшие действия власти в борьбе с распространением ковида: то ли параллельно с массовой вакцинацией отменят большинство ограничений, и мы постепенно вернемся к привычной жизни, то ли, напротив, впереди — введение предельно жестких ограничительных мер, локдаун и чуть ли не «железный занавес» (что очень беспокоит значительную часть интегрированных в Европу жителей приграничной Псковской области).

Мы не врачи-эпидемиологи и предсказывать, как будет развиваться ситуация, не беремся. Нас интересует другое: как продолжающаяся эпидемия отразится на общественно-политической ситуации и настроениях людей? Смогут ли власти справиться с последствиями COVID-19 и удержать ситуацию под контролем?

Минувший год однозначного ответа на эти вопросы не дал. Мы наблюдали отличные друг от друга периоды. Если весной и летом власть в целом справилась с задачей, пусть в чем-то перегибая палку и заслужив упреки в том, что баланс между безопасностью людей и интересами экономики, был нарушен, то в последние месяцы 2020-го, уже во второй поток COVID-19, с ответом на главный вызов было значительно хуже. Система здравоохранения во многих регионах, включая и Псковскую область, в общественном восприятии «посыпалась», о чем свидетельствовал значительный рост обращений и критических замечаний в социальных сетях. Впрочем, об этом чуть позже.

Так или иначе, 2020 год пережили. Главный вопрос 2021-го: что дальше? Не вызывает никаких сомнений, что коронакризис будет отражаться на всех сторонах общественно-политической жизни, в том числе на деятельности власти и оппозиции. Забегая вперед, отметим, что именно эта «ковидная» тема, очевидно, будет доминирующей в ходе предстоящих кампаний по выборам в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов. Голосование пройдет в сентябре. Если «Единая Россия» будет и дальше артикулировать свою прежнюю позицию (мол, социальные обязательства выполним, всех защитим и о каждом позаботимся, продолжим национальные проекты и партийные программы - и «всё у нас будет хорошо»), то оппозиция, напротив, будет жестко критиковать власти за действия в условиях пандемии и бить по слабым местам.

Всё это мы наблюдали в нашем регионе уже в минувшем году — но чем ближе к выборам, тем градус критических выпадов в адрес партии власти со стороны коммунистов, яблочников и представителей других партий наверняка будет становиться выше. Что-то придумывать здесь критикам режима не придется — темы буквально лежат на поверхности и витают в воздухе. Первая из них — столь волнующее жителей Псковской области состояние системы здравоохранения, которая и прежде, на протяжении многих десятилетий, считалась у нас ахиллесовой пятой. Она и ранее подвергалась критике со стороны оппозиции, но это были субъективные мнения. А коронавирус дал вполне объективную оценку сфере здравоохранения. Что подтверждает рост обращений по поводу работы медучреждений, об этом в последнее время неоднократно говорил и сам губернатор Михаил Ведерников.

Да, все последние годы власти пытались улучшить положение дел в этой традиционно проблемной сфере — в строй вводились новые объекты (онкоцентр, перинатальный центр и др.), закупалось современное оборудование, принимались различные меры, призванные сделать менее острой проблему дефицита медицинских кадров и т. д. Однако минувший год наглядно продемонстрировал, что дело-то не в новых зданиях и наличии современной медтехники — вернее, дело не только в этом. Можно долго говорить о развитии системы здравоохранения и о том, что она шагает в ногу со временем, однако когда заболевшие люди массово сталкиваются с тем, что врача не вызвать, тест на коронавирус не пройти, в очереди в поликлинике приходится проводить многие часы (и это в эпоху цифровых технологий и в условиях коронавируса), то есть им не получить даже минимальный набор медицинских услуг — всё это свидетельствует: что-то не ладно в датском королевстве, организация процесса хромает на обе ноги. Оставляем за скобками вопрос, кто тут виноват (справедливости ради скажем, что «болевые точки» накапливались десятилетиями) — в данном материале о вызовах-2021 мы лишь констатируем наличие серьезной проблемы, о которой свидетельствуют многочисленные жалобы жителей региона на качество и доступность (вернее недоступность) услуг. Как следствие, на днях губернатор сообщил о вынесенном дисциплинарном взыскании главному врачу псковской городской поликлиники (причина в больших очередях).

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Кроме того, на время служебной проверки отстранена от выполнения своих обязанностей руководитель великолукского подразделения Псковской областной инфекционной больницы.

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Чуть раньше проверка проводилась в отношении руководства Опочецкой районной больницы. При этом в облздраве по поводу этих действий говорят: дескать, это никакие не репрессии, а плановая работа. Так или иначе, в сфере очевидны серьезные проблемы — власть это понимает, пытается что-то сделать и уж точно работа в данном направлении должна продолжаться.

Оппозиция ожидаемо пытается воспользоваться ситуацией и ставит перед властями неудобные вопросы то о наличии в больницах необходимого количества аппаратов ИВЛ, то о методике подсчета умерших, то о перспективах проведения кампании по вакцинации населения Псковской области.

Понятно, что к этой теме будет приковано пристальное внимание — в том числе жителей региона, которые, во-первых, сталкиваются с проблемами сферы здравоохранения, а во-вторых за минувший год просто утомлены коронавирусной историей — люди устали сидеть дома, носить маски, соблюдать иные ограничения, зачастую не видя в действиях властей логики. Насколько обоснованы те или иные решения — вопрос дискуссионный, но в целом это так — люди устали, многие лишены возможности дополнительно заработать, и это может повлиять на увеличение протестного потенциала в обществе.

Угроза №2: социально-экономическая ситуация

Второй серьезный вызов 2021-го — вполне реальная перспектива ухудшения социально-экономической ситуации. В минувшем году кризис ощутили прежде всего представители бизнеса (особенно больно он ударил по малому и среднему предпринимательству, так и не дождавшегося от государства значимой реальной помощи), однако широкие слои населения - прежде всего, бюджетники, являющиеся основой правящего режима - на себе тяготы и лишения коронакризиса, что бы там ни говорили, особо не ощутили.

Нет-нет, лучше жить они, конечно, не стали, но и катастрофического падения не произошло. Не говоря уже о том, что ни задержек зарплат и пенсий, ни массовых увольнений и стремительного роста безработицы не было.

А вот в 2021-м, по прогнозам ряда экспертов, может накатить такой кризис, в сравнении с которым прошлогодние события покажутся мелкими неприятностями. То есть не исключено, что всё это были цветочки — ягодки впереди. И здесь воображение некоторых рисует прямо-таки апокалиптические картины: закончившиеся в бюджете деньги, невозможность выполнения государством своих социальных обязательств, как следствие — задержки с выплатами зарплат бюджетникам, пенсий, пособий различным категориям населения, рост безработицы и другие негативные явления. То есть не иначе — возврат в 1990-е, которыми у нас уже почти двадцать лет принято пугать глубинный народ. Да, он все последние годы ощущал на себе, что жить становится тяжелее, что стали недоступными многие из привычных удовольствий конца 2000-х - начала 2010-х (условные отдых в Турции и регулярная покупка бытовой техники) — но всё это было терпимо.

А тут, говорят, накатит — так накатит. Мол, как бы власти ни заверяли граждан в том, что ситуация, хоть и сложная, но под контролем — и всё будет хорошо, эксперты, в том числе многие псковские предприниматели, подобного оптимизма не разделяют. Они видят, что ситуация в стране продолжает постепенно ухудшаться. К тому же с начала этого года в силу вступили сразу несколько факторов, которые способны негативно повлиять на обстановку, особенно в регионах. Скорее всего, будет очередная порция западных санкций.

Центробанк, вероятно, будет понижать процентную ставку, даже несмотря на угрозу инфляции, а с ней, кстати говоря, ситуация весьма неоднозначная. «Ее сдерживает падение доходов населения – люди просто не могут резво потреблять, как хотелось бы ритейлерам, поэтому они не могут повышать цены – вот в чем дело. Здесь ситуация многослойная», – считает экономист Алексей Вязовский. Согласно его прогнозу, опубликованному в СМИ, падение реальных доходов особенно будет ощутимо в регионах. «В Москве ситуация будет полегче, в регионах – все будет плохо. Будут недовольства как в Хабаровске, какие-то демонстрации, возможно. Насколько это все повлияет на политику федеральных властей, сказать сложно. Кризис углубляется. Властям нужно что-то делать. Заливать деньгами не получится, бюджет не позволяет». Ну и как вишенка на этом торте — прогнозы именитых мировых финансистов, согласно которым в 2021 году разразится самый масштабный экономический кризис за последние 100 лет. Словом, едва ли не всё тут говорит не в пользу российской экономики.

Впрочем, далеко не факт, что будет именно так, как прогнозируют эксперты. Всё это не более чем версии и гипотезы.

Если кризис действительно ударит так сокрушительно, как прогнозируют экономисты, то это может очень сильно повлиять на сознание людей. То есть именно падение доходов и жизненного уровня, а отнюдь не резонансная история с оппозиционером Алексеем Навальным, не пресловутое «закручивание гаек», не наступление на свободу слова и репрессии в отношении оппозиционных политиков и СМИ (это-то как раз многие из патриотически настроенных сограждан поддержат и одобрят), могут серьезно отразиться на общественных настроениях.

Вызов №3: больше чем выборы

В условиях, когда страна вступает в большой электоральный цикл, увеличение числа недовольных и рост протестных настроений чреваты неприятностями для власти. Здесь необходимо отметить, что парламентская кампания и выборы в регионах — это не просто выборы. Как мы уже неоднократно отмечали, Россия вступает в так называемый транзитный коридор 2020-х, в конце которого действующий глава государства, вероятно, пролонгирует свои властные полномочия либо будет реализован иной сценарий, при котором правящая группа сохраняет свою власть. Описываемый процесс стартовал в 2020-м с отставки главы правительства (напомню, ровно год назад Дмитрия Медведева сменил Михаил Мишустин) и внесения поправок в Конституцию, которые помимо прочего должны привести к корректировке всей политической системы страны.

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Таким образом, процесс стартовал, его важная составная часть — парламентские выборы, от исхода которых во многом зависит будущее всех парламентских партий («Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»). Впрочем, решается не только их будущее, но и судьба ряда непарламентских объединений (как традиционных — таких как «Яблоко» или «Родина, так и новых — вроде партий «Новые люди» бизнесмена Алексея Нечаева и «За правду» писателя Захара Прилепина).

Очень важна парламентская кампания и для региональных руководителей — можно предположить, что по ее итогам будет даваться оценка эффективности губернаторов.

Так что для находящегося на «экваторе» своего первого губернаторского срока Михаила Ведерникова и его команды — это серьезное испытание. Кампанию необходимо провести, как говорится, без сучка и задоринки, 19 сентября надо показать высокий результат. Задачу предстоит решать в непростых условиях, о которых было сказано выше. При этом следует понимать, что других задач, в том числе по реализации национальных проектов в регионе, с губернатора никто не снимает.

К тому же достигать цели на выборах предстоит в условиях, когда в регионе будет избираться экс-губернатор, ныне вице-спикер Совета Федерации и большой партийный руководитель «Единой России» Андрей Турчак. Как уже неоднократно отмечала ПЛН, это означает, что к выборам в Псковской области будет приковано пристальное внимание Центра, кампания будет проходить по совершенно иному сценарию - более масштабно, степень согласования любых политических действий резко возрастет, и крайне важен будет вопрос правовой безупречности и легитимности.

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Следует отметить, что для Михаила Ведерникова такая задача - не нова. Как считают наблюдатели, продемонстрировать результат на выборах команде губернатора будет легче, чем достичь успеха, скажем, в здравоохранении, экономике или демографии, где проблемы накапливались десятилетиями,и только очень наивный человек может рассчитывать на то, что решить их удастся на раз-два. С достижением результата на выборах — проще.

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Отчасти ситуация облегчается тем, что представители оппозиции не обладают серьезной ресурсной базой и популярными лидерами. С другой стороны, как верно сформулировал Андрей Турчак, основной риск для «Единой России» на выборах — это... сама «Единая Россия». Государственная машина (партия власти и чиновничество) иногда приносят ЕР больше вреда, чем оппоненты — и Псковская область в этом смысле не исключение.

Крайне важна избирательная кампания-2021 и для действующего депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского. Ему необходимо не только победить в одномандатном округе, тем самым пролонгировав полномочия в парламенте, но и как руководителю регионального отделения «Единой России» надо добиться выполнения задач, стоящих перед всем партийным отделением. Причем, задач тут множество — как в рамках кампаний по выборам депутатов областного Собрания (напомним, что количество депутатов сокращается с 44 до 26 — таким образом, региональный парламент ждет более острая конкурентная борьба за мандаты и значительно более высокая, чем обычно, степень ротации), так и на выборах глав муниципалитетов. В сентябре будут избираться новые руководители Куньинского и Новосокольнического районов, а ранее пройдут досрочные выборы порховского главы.

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При этом действовать Александру Козловскому предстоит в условиях, когда в процессе участвуют команды двух самостоятельных политиков-«тяжеловесов» - губернатора и партийного руководителя, в связи с чем потребуется соблюдать баланс интересов и искать устраивающие всех решения.

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Что до оппозиции, то у нее — свои проблемы. Системная - утомила своими несменяемыми престарелыми лидерами и их надоевшей, раздражающей многих, риторикой. У «несистемщиков» — другое: все последние годы власть демонстрирует нежелание подпускать их на пушечный выстрел к выборам и не дает им возможности быть представленными в парламентской системе. Наверняка этот тренд мы будем наблюдать и в масштабах страны, и на уровне нашего региона, где одна из основных интриг выборов — сможет ли псковское «Яблоко» сохранить представительство в областном Собрании депутатов или же оппонентам Льва Шлосберга удастся «выкурить» его из этой парламентской норы.

При этом самому яблочнику просто жизненно необходимо сохранить позиции в регионе, а вместе с ними - место в условном внутрипартийном рейтинге: пока лидеры псковского «Яблока» наряду с коллегами из нескольких регионов (Москва, Санкт-Петербург, Республика Карелия, Хабаровский край и Костромская область) могут похвастаться тем, что имеют своих представителей в законодательных собраниях субъектов РФ. Но что тут будет после сентября — неизвестно.

И точно также одним большим вопросом представляется на данный момент участие в выборах псковских коммунистов. Верхушке обкома необходимо пролонгировать свои полномочия в областном Собрании депутатов и подтвердить статус КПРФ как «партии №2». Напомним, что по итогам избирательных кампаний последних лет псковские зюгановцы фактически уступили это звание яблочникам. Вместе с тем ясности относительно того, кто поведет партийный отряд под красным знаменем на выборы, останется ли во главе обкома Петр Алексеенко или группе его «заклятых товарищей» удастся сместить персека и, наконец, появится ли у псковских коммунистов стратегия, - до сих пор нет.

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В этой статье мы рассмотрели основные вызовы и угрозы, перед лицом которых на старте 2021 года оказалась Псковская область. Не боясь ошибиться можно прогнозировать, что все обозначенные проблемные зоны будут присутствовать, все описанные вызовы окажут влияние на общественно-политические процессы — вопрос тут только в том, насколько сильно всё это ударит по нам и представителям политического класса. Кто-то считает, что нас ждет жесточайший кризис и система может пойти вразнос. Автор этих строк, хоть и считает описанные вызовы очень серьезными, никаких оснований для выдвижения «убийственных» прогнозов не видит. Какие из предположений окажутся ближе к реальности, покажет 2021 год. Как и прежде, ПЛН будет внимательно следить за развитием событий и анализировать ход общественно-политических и социально-экономических процессов. Редакция продолжит реализацию проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021», уже в ближайшее время мы вернемся к обзору региональных отделений политических объединений: на очереди разговор о «Справедливой России», ЛДПР и так называемых «малых партиях».

Александр Савенко