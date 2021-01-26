Политика

В Пскове осудили 3-х организаторов и 18 участников несанкционированного митинга

Псковский городской суд с 23 по 29 января рассмотрел 18 дел о нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, оформленных в связи с состоявшимися 23 января несанкционированными митингами и шествиями в городе Пскове (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В итоге к административной ответственности привлечены все 18 участников митингов, шествий с назначением административных штрафов в размере от 10 000 до 20 000 рублей.

Также суд рассмотрел 3 дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). В результате двум организаторам митингов назначен административный арест сроком на 5 суток. Еще на одного организатора шествия наложен административный штраф в размере 20 000 рублей.

Добавим, что решения по схожим делам принял и Великолукский городской суд. Там рассмотрели 14 дел о нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Участникам несанкционированного митинга, прошедшего 23 января, назначены административные штрафы в размере от 10 000 до 15 000 рублей.