Политика

Сторонники Явлинского ответили Шлосбергу после критики статьи лидера «Яблока» о Навальном

Сторонники лидера «Яблока» Григория Явлинского ответили на открытое письмо псковского политика, председателя регионального отделения партии Льва Шлосберга, в котором он подверг критике статью Явлинского об Алексее Навальном. Ответ – также в формате открытого письма – опубликован в соцсети Facebook в сообществе «Команда Явлинского».

Отметим, что авторы письма обозначили себя как «сообщество избирателей» партии «Яблоко», то есть фактически даже не являются ее членами.

«Мы получили десятки писем и сообщений, в которых наши подписчики пишут, что вы не правы, что статья Явлинского правильная, своевременная и важная. Своим письмом вы пытались защитить тех, кто поддержал Навального, но задели тех, кто голосует за "Яблоко" и поддерживает Явлинского и при этом участвовал в митингах. Участвовал за себя, а не за Навального», - указали они, обращаясь к Льву Шлосбергу.

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Сторонники Явлинского отметили, что их удивил тот факт, что Шлосберг отказывает Григорию Явлинскому в возможности высказывать свое личное мнение, которое якобы расходится с позицией «Яблока», но при этом сам регулярно в своих стримах высказывает «соображения, которые порой расходятся с позицией партии».

«Доводим до вашего сведения, что подавляющее большинство наших подписчиков разделяет мнение Явлинского о Навальном, как о политике», - заверили авторы открытого письма. По их мнению, Лев Шлосберг «неправильно расставил акценты и исказил смысл статьи Явлинского».

Кроме того, они обвинили Льва Шлосберга, назвав его «одним из значимых людей в партии», в том, что он поддался псевдолиберальной пропаганде «”независимых журналистов” и так называемых лидеров общественного мнения», которые воспользовались тем, что большинство людей статью Явлинского даже не читали, и в сознательной подмене ее смыслов.

«Ради чего? Ради призрачной поддержки на выборах, как было тогда, когда вы пытались построить с этими же людьми политическую коалицию и потерпели не просто поражение, но и сделали выводы, что эти люди недоговороспособны в принципе? Или ради собственной популярности?» - задали вопрос лидеру псковского «Яблока» авторы открытого письма.