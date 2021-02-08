Политика

Избиратели трех районов Псковской области будут голосовать больше остальных

Пять больших избирательных кампаний пройдет в текущем году в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии области Сергей Ковальчук на совещании с руководителями региональных отделений партий 10 февраля.

В частности, 11 апреля пройдут досрочные выборы главы Порховского района, а в сентябре — выборы депутатов Госдумы, нового созыва Псковского областного Собрания, выборы глав Куньинского и Новосокольнического районов.

На сентябрьских выборах избиратели получат на руки 4 бюллетеня: 2 — по Госдуме и 2 — по заксобранию. Между тем жители районов, где пройдут выборы глав, получат еще один бюллетень.

Сергей Ковальчук также пояснил, что проведение выборов в текущем году будут обеспечивать 609 избирательных комиссий. В участковых комиссиях заняты 5 366 членов с правом решающего голоса, из них 2 694 - от партий, 17 - от общественных организаций, 471 - от органов местного самоуправления и 2 323 - от собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Отдельное внимание секретарь облизбиркома уделил разъяснению норм законодательства, которые будут регулировать предстоящие избирательные кампании.

Добавим, в рамках сегодняшнего совещания обсуждался широкий круг вопросов выборной тематики: итоги избирательных кампаний 2020 года, выборы текущего года, новеллы избирательного законодательства РФ, методические рекомендации по учету финансирования избирательных кампаний партий и кандидатов, организация общественного наблюдения на выборах.

Напомним, подготовкой общественных наблюдателей занимается Общественная палата РФ. Как пояснил секретарь региональной Общественной палаты Анатолий Мультах, работа по обучению наблюдателей уже началась. В феврале и марте будут обучать организаторов общественного наблюдения, а с апреля - самих наблюдателей.

Отдельно участники совещания поговорили об участии молодежи в избирательном процессе. В частности, некоторые представители высказали мнение, что формирование молодежных ТИКов в районах Псковской области является вовлечением молодежи в политику. Между тем председатель облизбиркома Игорь Сопов подчеркнул, что «в работе молодежных избирательных комиссий нет никакой политики». Данные органы создаются для воспитания будущих кадров для работы в участковых комиссиях региона.

В завершение у представителей партий была возможность задать вопросы сотрудникам избиркома. Игорь Сопов выразил готовность к диалогу и конструктивному взаимодействию.