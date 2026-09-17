Александр Козловский: Команда «Единой России» - команда губернатора

Команда «Единой России» – команда губернатора, сказал в своем видеообращении депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский.

«Приветствую вас, дорогие земляки. В сентябре состоятся выборы. Приглашаю вас принять участие в голосовании. Нам нужна ваша поддержка. Команда "Единой России" – команда губернатора», – призвал парламентарий.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.





Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Псковской области – Псковскому одномандатному избирательному округу № 150 Козловского Александра Николаевича.