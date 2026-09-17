Список «Яблока» окончательно снят с выборов в псковское Заксобрание

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ оставила кассационную жалобу регионального отделения партии «Яблоко» без удовлетворения. Решение Псковского областного суда об отмене регистрации единого списка кандидатов в Законодательное Собрание Псковской области признано законным и оставлено в силе, сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального отделения партии.

Избирательное объединение было снято с предвыборной гонки по судебному иску Псковского регионального отделения партии «Родина». Поводом для судебного вердикта стало грубое нарушение правил оформления документов при выдвижении кандидатов. В первом варианте доверенности на финансового уполномоченного партии, которая входила в обязательный пакет документов для избиркома, полностью отсутствовал оттиск официальной печати. Суд признал этот недочет критическим нарушением избирательного законодательства.

Таким образом, кандидаты от «Яблока» по единому округу окончательно потеряли право на участие в текущей избирательной кампании в региональный парламент.

Ранее Избирательная комиссия Псковской области отказала в регистрации доверенных лиц кандидата в депутаты Государственной Думы девятого созыва по одномандатному избирательному округу №150 Евгения Васильева («Яблоко»).