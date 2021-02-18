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Политика

Партстроительство, или Патриотический винегрет

18.02.2021 22:48|ПсковКомментариев: 0

22 февраля в Москве состоится объединительный съезд партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду». Событие по всем политическим параметрам неординарное: одна из четырех парламентских партий под руководством экс-спикера Совета Федерации Сергея Миронова, солидная «СР» сольется в партстроительном экстазе  с двумя несистемными «малышами»: долгоиграющими и уже испытанными на выборах разного уровня «Патриотами» Геннадия Семигина и созданным год назад, молодым, но дерзким проектом «За правду» писателя и шоумена Захара Прилепина. 

Очевидно, что первая задача съезда «объединителей» - решить, кто будет рулить новоявленной партией после слияния и поглощения. Вторая – стратегия и тактика выхода на выборы в Госдуму и местные заксобрания, то есть задача определения кандидатов, имеющих хотя бы какие-то шансы на успех. И то, и другое, мягко говоря, – не так-то просто, учитывая состав участников: за 15 лет набравшим политического «жирка» эсерам предстоит делиться местами и полномочиями с амбициями влившихся в их ряды семигинцев и прилепинцев.

И если на федеральном уровне роли, скорей всего, распределят без лишнего шума, все будет выглядеть внешне благопристойно и мирно, то какие сюрпризы подстерегают эсеров на местах, остается только гадать. Наблюдателей наверняка еще «ждут замысловатые сюжеты».

Здесь стоит напомнить, что без малого 15 лет «Справедливая Россия» сама явилась в результате довольно странного слияния. Политтехнологи Кремля, что твой доктор Франкенштейн, «пошаманили» и вдули новую жизнь в такие разные политические проекты как Российская партия пенсионеров, Партия жизни и «Родина», при этом, если первые две позиционировались как партии с социал-демократическими программами, то «Родина» Дмитрия Рогозина пропагандировала откровенно националистические идеи (по крайней мере - на уровне предвыборной риторики). 

И – ничего: слияние прошло успешно. Несмотря на столь гремучую смесь, в итоге мы получили «Справедливую Россию», своего рода мягкую «альтернативу КПРФ» в подбрюшье «партии власти», некий набор депутатов, федеральных и региональных, постоянно апеллирующих к социальной справедливости и продвижению законопроектов в защиту простого народа, но по ключевым вопросам внешней и внутренней политики голосующей строго «в пандан» с «Единой Россией». 

Сейчас мы об этом как-то подзабыли, но еще в середине нулевых «кремлевское» происхождение можно было всерьез ставить партии в упрек: мол, вы, может, и оппозиция, но карманная, управляемая, ненастоящая. Сегодня никто в трезвом уме таких претензий системной оппозиции уже не предъявляет: если тебе позволили пройти в Госдуму и сформировать фракцию, значит, ты и есть часть системы и один из возможных векторов политики Кремля. Чужие здесь не ходят. Совсем свежий кейс: посмотрите, с каким неподдельным энтузиазмом, в едином порыве,  все системные оппозиционеры поддержали призыв бороться с «навальнятиной». Тут никаких единороссов не нужно. Зюгановцы, жириновцы и мироновцы готовы раздолбать с трибуны любого, на кого укажет Кремль. И это при том, что объективно пресловутое «Умное голосование» Навального так или иначе выгодно системным оппозиционерам, поскольку канализирует протестные настроения избирателей в реальные голоса на выборах. Потенциально кандидатами «Умного голосования» могут стать и местный коммунист, и эсер, и жириновец. 

Поэтому, в целом на местах все может складываться не так однозначно, как в центре. Москва определяет вектор движения, а колдобины каждое региональное отделение собирает свои, в зависимости от местного политического ландшафта. Самый наглядный и яркий пример – политическая позиция лидера псковских эсеров Олега Брячака.

В течение полутора лет в 2016-17-м годах он вел изматывающую баннерную (то есть уличную, при помощи разрешенных пикетов – тогда еще было можно) войну с тогдашним губернатором области, единороссом Андреем Турчаком. Противостояние «Брячак-Турчак» было похоже на непомерно затянутый, надоевший даже автору сериал, но он упрямо продолжал троллить власть. Опять же, во многом благодаря именно псковским эсерам, поход за мандатами в избирательной кампании 2016 года, в которой, как мы помним, незримо присутствовала тень гонимого псковского олигарха Гавунаса, а псковское отделение «СР» публично солидаризировалось с обкомом КПРФ, выдался на удивление ожесточенным. Фигурально выражаясь, «пленных» не брали. 

Однако после прихода в регион нового губернатора Михаила Ведерникова, Брячак-младший тут же забыл о своих претензиях к «партии власти», и принялся всячески поддерживать главу-единоросса, параллельно витиевато ругая недавних попутчиков–коммунистов. Смею предположить, что слияние с псковскими «заправдинцами» и «патриотами» для психики Олега Брячака может стать большим испытанием. Ему придется собрать в кулак все свое самообладание, чтобы не выдать на лице истинных чувств к своим новым соратникам. 

Это на федеральном уровне слияние выглядит более-менее пристойно: все три лидера, и мастодонт, поклонник выхухолей Миронов, и маломедийный Семигин, и, напротив, модный и яркий Прилепин, изображают полную лояльность друг другу и якобы готовность делить посты в руководстве. При этом на тот факт, что слово «Патриоты» как-то неожиданно выпало из названия новорожденного альянса, стараются не обращать особого внимания. Но если вдуматься, «Справедливая Россия – за правду» предстает довольно странным объединением. Это, извините за метафору, все равно, что скрестить коня и трепетную лань, и кто тут конь, а кто лань – еще поди разберись. Эсеры, как уже говорилось выше, давно нарастили политические бока. Это партия крепких чиновников от законотворчества. Они заигрывают с теми избирателями, которым коммунисты кажутся слишком левыми, а единороссы, наоборот, слишком правыми, и при этом они всегда были чужды националистической риторике Жириновского.  

Но вот явились прилепинцы, и тут же все изменилось. Сам Захар Прилепин, напомню, полная противоположность Сергею Миронову. В прошлом – нацбол, то есть сторонник запрещенной в РФ решением Верховного суда Национал-большевистской партии ныне покойного Эдуарда Лимонова, писатель и телеведущий, комиссар батальона в Донбассе, Прилепин в свои ряды привлек столь же медийных соратников – певицу Чичерину, отца и дочь Охлобыстиных, двух постоянных участников вечерних ток-шоу Владимира Соловьева – политологов Сергея Михеева и Семена Багдасарова, радикального театрального режиссера Эдуарда Боякова. Как эта «богема» уживется с системными товарищами из «СР», еще вопрос.

А последнюю новость от «объединителей» вообще можно было бы принять за шутку, но нет – это не шутка: в ряды «СР - ЗП» влился модный дизайнер и певец Сергей Зверев. Презентация этого события случилась в минувшую субботу.

Фотографии новых товарищей по партии, как говорится, «доставляют». То есть карнавализация полная. На что расчет? На «всеядность» избирателя, падкого на медийные фигуры. Тут вам и социалисты, и сторонник «Русской весны», и модные парикмахеры с гендером, вызывающим сомнения у всякого нормального патриота. Но если на столичном уровне всю эту пеструю тусовку еще можно «схавать», то на местном уровне она превращается в сущий цирк. Потому как на местном уровне объединение превращается именно что во фрик-шоу.

Ладно, в Москве все эти Зверевы и Прилепены будут обниматься под софитами телекамер, а что же в Пскове?

А в Пскове «За правду» не нашли ничего лучшего, как включить в новоиспеченную команду всю ту же смешную компанию – ряженного казака Иванова, фельдшера Васильева, мало кому известного Александра Салопова, его назначили председателем «За правды», но теперь его политическое будущее представляется весьма туманным. Во всяком случае на последней встрече влившегося в ряды эсеров партактива он почему-то отсутствовал (как, впрочем, и лидер псковских «патриотов» Виктор Асадчий).

Зато казак Иванов по итогам встречи будет этой весной баллотироваться в главы Порховского района. Не будем делать скоропалительных выводов, но простой житейский опыт подсказывает, что все эти новые партийцы с превеликим трудом переваривают другу друга. 

Чем занимается казак Иванов и его немногочисленные сторонники? Этой зимой они уже отличились тем, что ходили на митинги в качестве «Гвардии Прилепина», пикетировали офисы консульств Латвии и Эстонии, как бы протестуя против поддержки государствами Евросоюза оппозиционера Навального, и как бы «ловили» сторонников того же Навального по дворам в День всех влюбленных. Никого не поймали, но фото-отчеты с этих политических «шабашей» опубликованы в соцсетях. Все, как всегда, то есть дешево, сердито, бездарно и комично. И вот с этими товарищами псковские эсеры во главе с Брячаком должны найти общий язык. 

Тут необходимо только добавить, что и у самого Олега Брячака, продолжателя отцовского дела по выстраиванию самостоятельной политической силы в регионе, дела в последнее время – не очень. Де-юре он не является руководителем отделения, поскольку остается под уголовным делом, которое отправлено в прокуратуру для квалификации по более тяжелой статье. Чем закончится эта судебная тяжба? И не помешает ли она реализовать все политические амбиции выборного года? А тут еще этот досадный и неожиданный карнавал с ряжеными казаками и пикетами у консульств, то есть необходимость отвечать за номера из чьих-то чужих фриковатых спектаклей. С другой стороны, за последние годы Олег Брячак вырос как политик, справлялся с различными вызовами и не раз демонстрировал умение выходить из непростых ситуаций.

Александр Донецкий  

Источник: Псковская Лента Новостей
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