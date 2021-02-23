Политика

Представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский намерен принять участие в выборах в Госдуму

Представитель партии «Новые люди», кандидат политических наук, руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Андрей Маковский намерен принять участие в выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я планирую идти в Госдуму от одномандатного округа. Получено предварительное одобрение федерального аппарата партии, но решение будет принято на конференции», - пояснил гость студии.

Между тем, о своем участии в выборах в Псковское областное Собрание Андрей Маковский «пока не задумывался». Это связано с тем, что законодательство в сфере образования (это одно из направлений, на котором он хотел бы сосредоточиться в статусе депутата) — в основном федеральное, поэтому данную повестку надо поднимать на федерально уровне.

В целом, отметил гость студии, партия «Новые люди» намерена выставить кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание депутатов. «Закроем мы все округа или нет, будет ясно после того, как поймем, насколько мы востребованы. Будем рады, если к нам присоединятся активные люди, которые хотят попробовать себя в политике», - отметил Андрей Маковский.