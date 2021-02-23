Политика

Депутат Брячак опроверг заявление советника губернатора Сергеева о планах «Справедливой России»

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской думы Олег Брячак опроверг заявление советника губернатора Псковской области Антона Сергеева о том, что вместо Брячака на выборы депутата Госдумы в Псковской области от СР пойдет парламентарий Игорь Ананских. По словам эсера, эта информация, распространенная Антоном Сергеем в СМИ в пятницу, 26 февраля, не соответствует действительности.

Олег Брячак подтвердил ранее сделанное им в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявление о намерении участвовать в парламентских выборах в псковском одномандатном округе.

Что касается Игоря Ананских, то, по словам эсера, он приезжал в Псков, был представлен губернатору Михаилу Ведерникову, однако речи о его выдвижении по одномандатному округу не идет. В интервью Псковской Ленте Новостей Олег Брячак отметил, что Игорь Ананских может войти в состав партийной региональной группы, включающей ряд областей РФ, в том числе Псковскую.