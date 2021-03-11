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Политика

Информационное освещение деятельности избиркомов обсуждают в Пскове

12.03.2021 10:40|ПсковКомментариев: 0

Дискуссионная площадка «Информационное освещение деятельности избирательных комиссий» проходит сегодня, 12 марта, в спортивно-развлекательном центре «Простория». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие организовал  Общественный совет при Избирательной комиссии Псковской области.

В качестве экспертов в нем принимают участие руководитель РЦОИТ при ЦИК России Наталья Артыкаева, первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич; руководитель проектов Экспертного клуба Петербурга Александр Жадько,  российский политолог,  политический консультант Игорь Минтусов, политтехнолог, президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин, координатор проектов Экспертного клуба Петербурга Илья Стрелков, доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью, заместитель декана гуманитарного факультета СПБГЭУ Елена Чибисова. Дискуссионная площадка также собрала сотрудников избирательной системы региона. В режиме видео-конференц-связи с Псковом к работе присоединились Калининград, Санкт Петербург и Мурманск. 

Модератор площадки - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

С приветственным словом к участникам обратились руководитель РЦОИТ при ЦИК России Наталья Артыкаева и председатель Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Максим Костиков.

Наталья Артыкаева передала сотрудникам избирательной системы региона низкий поклон от председателя ЦИК Эллы Памфиловой. «Впереди нас ждут большие трудные дела, и она просила сказать вам как можно больше теплых слов, обнять как можно больше людей и передала, что вы всегда можете рассчитывать на помощь ЦИК», - подчеркнула Наталья Артыкаева, напомнив, что ЦИК запустил новый проект психологической поддержки и помощи членам участковых комиссий. Кроме того, она поблагодарила организаторов сегодняшнего мероприятия, отметив большое представительство участников.

Продолжилась встреча выступлением Александра Малькевича. Он рассказывает об информационных фейках: кто и зачем создает фейковые новости, как организуются поддельные информационные кампании и как распознать фейк обычному пользователю.

Затем состоится дискуссия по теме мероприятия, а после обеда — мастер-класс для председателей ТИК по информационной повестке для социальных сетей избирательных комиссий. Его проведут член Общественного совета, доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью, замдекана гуманитарного факультета СПБГЭУ Елена Чибисова и член Союза журналистов, доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью Марина Гончаренко.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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