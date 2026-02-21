 
Политика

Борис Елкин: За последние годы городская Дума стала единым, слаженным механизмом

0

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил Псковскую городскую Думу с 30-летием. Он отметил, что это время  депутаты избирались 7 раз, через представительный орган прошли тысячи людей, и каждый внёс свой вклад в развитие Пскова. Свои поздравления с юбилеем он написал в Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин/ Telegram-канал

«Произошло множество изменений, но выстроенная сегодня система работает эффективно и обладает большим потенциалом. За последние годы городская Дума стала единым, слаженным механизмом. Мы конструктивно взаимодействуем во всех ключевых направлениях. Депутаты глубоко погружены в повестку, оперативно отрабатывают обращения и привлекают псковичей к совместной работе», - подчеркнул глава города. 

В честь круглой даты Борис Елкин вместе с Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым встретились с городскими парламентариями.  

«Встреча прошла в формате открытого диалога. Глава региона подробно рассказал о планах развития полюбившегося всем бренда «Псков – город Рождества», а также анонсировал новый летний проект «Псковские каникулы». Особое внимание уделили обсуждению социального блока, включающего меры поддержки молодых врачей и учителей, модернизацию образовательных и спортивных учреждений, создание условий для адаптивного спорта и, конечно, перспективам реализации ключевых инфраструктурных проектов», - рассказал Борис Елкин. 

Также он поблагодарил депутатский корпус за слаженную работу, за неравнодушие и ответственный подход к решению городских проблем.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026