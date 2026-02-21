Борис Елкин: За последние годы городская Дума стала единым, слаженным механизмом

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил Псковскую городскую Думу с 30-летием. Он отметил, что это время депутаты избирались 7 раз, через представительный орган прошли тысячи людей, и каждый внёс свой вклад в развитие Пскова. Свои поздравления с юбилеем он написал в Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин/ Telegram-канал

«Произошло множество изменений, но выстроенная сегодня система работает эффективно и обладает большим потенциалом. За последние годы городская Дума стала единым, слаженным механизмом. Мы конструктивно взаимодействуем во всех ключевых направлениях. Депутаты глубоко погружены в повестку, оперативно отрабатывают обращения и привлекают псковичей к совместной работе», - подчеркнул глава города.

В честь круглой даты Борис Елкин вместе с Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым встретились с городскими парламентариями.

«Встреча прошла в формате открытого диалога. Глава региона подробно рассказал о планах развития полюбившегося всем бренда «Псков – город Рождества», а также анонсировал новый летний проект «Псковские каникулы». Особое внимание уделили обсуждению социального блока, включающего меры поддержки молодых врачей и учителей, модернизацию образовательных и спортивных учреждений, создание условий для адаптивного спорта и, конечно, перспективам реализации ключевых инфраструктурных проектов», - рассказал Борис Елкин.

Также он поблагодарил депутатский корпус за слаженную работу, за неравнодушие и ответственный подход к решению городских проблем.