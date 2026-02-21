 
Политика

Псковской городской Думе исполнилось 30 лет

0

Праздничное мероприятие прошло в честь 30 летия Псковской городской Думы. Поздравить с юбилеем пришли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, спикер Александр Котов, глава города Пскова Борис Елкин и областные депутаты, избранные от городских округов: Александр Братчиков, Алексей Севастьянов и Елена Лунгу. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Дума стала слаженным механизмом, который конструктивно взаимодействует и с городской администрацией, и с правительством области. Приятно, что все депутаты глубоко погружены в городскую повестку», – отметил Михаил Ведерников и наградил коллектив почётной грамотой.

«Существующая система власти не предполагает конкуренции: все работают в рамках своих полномочий и нацелены на один результат – чтобы наша областная столица уверенно развивалась», – подчеркнул Александр Котов.

Как отметил председатель Думы Александр Гончаренко, за 30 лет орган избирался семь раз, но был и остаётся связующим звеном между властью и жителями.

