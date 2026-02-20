Наталье Тудаковой передали депутатский мандат Олега Брячака

Руководитель АНО «Центр содействия переселению "Соотечественник"» Наталья Тудакова получила мандат депутата от партии «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

В соответствии с пунктом 2 статьи 86 Избирательного кодекса Псковской области, в связи с тем, что «Справедливая Россия» в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий депутата не воспользовалось правом предложить кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата, Избирательная комиссия Псковской области приступила к передаче вакантного депутатского мандата в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 82 Избирательного кодекса.

На основании Избирательного кодекса вакантный депутатский мандат подлежит передаче первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов и включенных в ту же региональную группу.

Согласно очередности размещения кандидатов в едином списке в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого «Справедливой Россией», следующим кандидатом, имеющим право на замещение вакантного депутатского мандата, является Наталья Тудакова. Ее кандидатуру поддержали единогласно.

Наталья Тудакова родилась 29 июля 1979 года в городе Острове.

4 декабря 2011 избрана депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». Была членом комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

С 18 сентября 2016 по 30 сентября 2021 года – депутат Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». Была заместителем председателя комитета по труду и социальной политике.

Напомним, на 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов тайным голосованием было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата от «Справедливой России» Олега Брячака. Комментируя ситуацию, он заявил, что по незнанию совершил ошибку, открыв счет в иностранном банке, и готов понести ответственность.

Ранее в реготделении «Справедливой России» заявляли, что мандат депутата областного Собрания, ставший вакантным после досрочного сложения полномочий Олегом Брячаком, получит депутат Псковской городской Думы от «Справедливой России» Виталий Федоров.