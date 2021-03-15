Политика

Новый региональный закон о молодежной политике рассмотрят псковские депутаты

Проект закона «Об отдельных вопросах в сфере молодежной политики в Псковской области» предстоит рассмотреть депутатам регионального парламента на ближайшей сессии. Документ, разработанный управлением общественных проектов и молодежной политики, внес в областной парламент губернатор Михаил Ведерников. В подготовке положений приняли участие члены Молодежного парламента при областном Собрании депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Действующий областной закон, регламентирующий сферу молодежной политики на протяжении последних 10 лет, утратил актуальность в связи с принятием федерального закона.

«Основным посылом для принятия федерального закона было создание условий для развития молодежной политики, - прокомментировал нормативный правовой акт вице-спикер Собрания депутатов, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко. - На этапе обсуждения этого законопроекта правовой комитет Молодежного парламента под руководством Алины Кулик внимательно изучил все положения, в итоге были сформулированы поправки и замечания, значительную часть которых мы увидели в окончательной редакции закона».

По словам Виктора Остренко, важно, что молодые активисты не ограничились обсуждением федеральной законодательной инициативы и сформировали свое видение регионального закона, нашедшее отражение в предложенном управлением общественных проектов и молодежной политики документе.

«Администрация области внесла законопроект на ближайшую сессию областного Собрания. При том, что закон носит рамочный характер, мы понимаем, что его принятие повлечет работу по широкому спектру нормативной базы, затрагивающей интересы молодежи», - отметил Виктор Остренко и подчеркнул, что члены Молодежного парламента в силу возраста и активной жизненной позиции в числе первых почувствуют действие положений нового закона и в случае необходимости смогут предложить поправки в нормативный акт.

Проект закона устанавливает разграничение полномочий между органами государственной власти в сфере молодежной политики. Также закрепляются общие положения об участии молодежи в реализации молодежной политики, в том числе в рамках Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

В случае принятия разработанного нормативного правого акта закон 2011 года «О государственной молодежной политике в Псковской области» будет признан утратившим силу. Напомним, его разработчиком был первый состав Молодежного парламента.