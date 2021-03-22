Политика

Минпросвещения и ЦИК подготовили проект соглашения по проведению выборов в школах

Минпросвещения и ЦИК России разработали проект соглашения по организации выборов на территориях образовательных учреждений. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы подготовили проект соглашения о сотрудничестве между Министерством просвещения РФ и ЦИК, а также протокол к нему, - цитирует ее «Российская газета». - В этих документах пошагово расписаны действия сторон при организации проведения выборов на территориях общеобразовательных учреждений. Сейчас они направлены в Минпросвещения и на согласование в Роспотребнадзор».

По ее словам, разведение учебного процесса и выборов без ущерба образовательному процессу и голосованию является проблемой. Элла Памфилова указала на то, что в России из 96,5 тысячи избирательных участков, более 49 тысяч из них располагаются в образовательных организациях. Из них почти 40 тысяч - в школах. Также есть участки в вузах и детских садах.

«И проблему разведения на время выборов двух важнейших процессов - обучения и голосования не в ущерб друг другу - в любом случае придется решать. К тому же членами участковых комиссий зачастую являются те же учителя и преподаватели», - добавила председатель ЦИК России.