Политика

Досрочное голосование по выборам главы началось в Порховском районе

С сегодняшнего дня можно досрочно проголосовать на выборах главы Порховского района в территориальной избирательной комиссии по месту регистрации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, график работы устанавливается решением ТИК Порховского района.

С 7 апреля до 14.00 10 апреля досрочное голосование будет проходить в участковых избирательных комиссиях.

В голосовании имеют право принять участие 16 654 избирателя. Для проведения выборов сформировали 24 избирательных участка.

Основной день выборов - 11 апреля. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Голосование будет проводиться только в участковых избирательных комиссиях и на дому, по заявлениям избирателей.

Напомним, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции при входе на участки будет проводиться обязательная термометрия. Все члены избирательных комиссий, сотрудники полиции, задействованные в охране правопорядка на участках, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты - защитными масками, перчатками и антисептиками. Всем избирателям будут выдаваться защитные маски.

На всех 24 избирательных участках будет вестись видеонаблюдение в целях обеспечения открытости и гласности деятельности избирательных комиссий.