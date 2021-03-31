Политика

Александр Борский: Псковское отделение «Новых людей» - это инициативная молодежь с горящими глазами

«Псковское региональное отделение партии "Новые люди" - это инициативная молодежь с горящими глазами. Это молодые ребята, которые хотят привнести в свой регион что-то новое и готовы вкладывать свои идеи и свой потенциал», - сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Псковской области Александр Борский.

В рамках программы «Гайд-парк» он обозначил задачи и перспективы «Новых людей» в псковском регионе, а также рассказал о новых и уже состоявшихся проектах партии.

Самая молодая партия России - «Новые люди» - намерена участвовать в сентябрьских выборах текущего года, когда россиянам предстоит избрать новый созыв Госдумы и депутатов законодательных собраний. В частности, псковские партийцы планируют выставить своих кандидатов и в нижнюю палату парламента, и в Псковское областное Собрание.

«Наши кандидаты должны отражать название партии. Это должны быть новые люди в политике, которые не боятся брать на себя ответственность за масштабные социальные проекты. Уверен, что нам удастся привлечь достаточное число избирателей, чтобы сформировать сильную думскую фракцию», - отметил Александр Борский.

«Старый набор партий закостенел. За него голосуют, но принципиально ничего не меняется. А запрос на перемены в обществе есть, - полагает он. - Россия соскучилась по адекватным правым партиям — не популистским, а по тем, которые строят экономику будущего, понимают, где взять деньги и как укрепить экономическую систему. Мы, собственно, и станем такой партией».

Главным приоритетом «Новые люди» считают поддержку регионов. Члены партии убеждены, что жизнь в субъектах РФ станет лучше после бюджетной реформы, которая позволит оставлять внутри регионов больше налогов. Александр Борский также сообщил, что «Новые люди» уже активно начали работать в Псковской области, хоть и пришли сюда только в октябре, и планируют нарастить темпы вне зависимости от итогов сентябрьских выборов.

«Наше региональное отделение - это молодые инициативные люди с горящими глазами. Мы — партия регионов, мы сильны своей работой на местах. Это молодые ребята, которые хотят привнести что-то новое в свой регион. Их политическая жизнь после выборов не прекратится, а только начнется», - подчеркнул гость студии.

По его убеждению, в псковском регионе есть новые люди, которые имеют идеи и готовы их реализовывать. И это показали итоги недавнего «Марафона идей», проведенного по всей стране партией «Новые люди».

В рамках мероприятия любой гражданин страны мог озвучить свою инициативу, которую считает необходимой к реализации в своем субъекте РФ. Со всей страны поступило 15,5 тысяч заявок. Авторы лучших идей прошли в финал и получили возможность принять участие в розыгрыше призового фонда, который пойдет на реализацию проектов.

Все идеи, не прошедшие в финал, проанализируют комитеты партии «Новые люди», на их основе будут сформулированы пункты программы, с которой партия и ее кандидаты пойдут на выборы.

«"Марафон идей" позволил нам увидеть, чего хотят люди, чего им не хватает, за что они готовы взяться. А еще стало понятно, что люди готовы заниматься политикой - она перестала считаться каким-то сомнительным делом», - заметил Александр Борский.

От Псковской области в марафоне участвовали преимущественно граждане от 18 до 35 лет. По итогам было отобрано около ста хорошо сформулированных, актуальных инициатив, которые преимущественно касались экологии, благоустройства, творчества и социальной сферы.

Также Александр Борский рассказал о принципиально новом реалити-шоу, которое запускает в интернете партия «Новые люди».

«Шоу "Дебаты-кандидаты - первое политическое реалити-шоу в России. Около 3 тысяч кандидатов изъявили желание в нем участвовать, отобрано 30 самых ярких заявок. Обещаю — будет интересно», - рассказал гость студии, уточнив, что для участников подготовлены каверзные задания, и им не удастся расслабиться ни на минуту. Шоу можно будет увидеть на YouTube-канале и в инстаграм-аккаунте партии.