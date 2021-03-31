Политика

Реформу школьного меню в Псковской области предложила партия «Новые люди»

О разработке программы повышения качества питания в школах и детских садах объявило руководство партии «Новые люди». Пути решения этой проблемы обсудили на круглом столе, состоявшемся 30 марта в ИА «Росбалт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Конечно за полгода, за год мы это не поменяем, - сказал лидер партии Алексей Нечаев. - Но то немногое, что можно сделать, – того стоит. Здоровье всей нации, здоровье детей, это то немногое, по чему есть консенсус в обществе. Здоровье важнее».

Как сообщил член рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию обороту фальсифицированных продуктов питания Алексей Старостин, за минувший год в России зафиксировали 28 случаев отравления школьников некачественными продуктами, пострадали более 1 500 детей.

«Например, в ходе нашего рейда в Республике Дагестан выявлено огромное количество нарушений санитарного законодательства. Сгущенка, содержащая антимикробное средство, обладающее канцерогенными свойствами. Говядина с тетрациклином. Сливочное масло, в котором в 10 раз превышено содержание пальминовой и лауриновой кислот. Проще говоря, это масло, которое состоит из пальмового жира. И это едят дети, это все в детских столовых», - рассказал Алексей Старостин.

По мнению участников круглого стола, главная причина — несовершенство законодательства. Так, федеральный закон о закупках требует приобретать товары с наименьшей ценой, а не с наилучшим качеством. Санитарные нормы учитывают калорийность продуктов, а не содержание в них полезных веществ. В результате ставится под угрозу здоровье детей.

«Новые люди» готовы это исправить. Активисты партийного проекта «Здоровое питание – детям» разработали программу, на основе которой они предлагают реформировать организацию школьного питания. Как пояснила руководитель проекта Елена Нечаева, программа охватывает широкий спектр вопросов – от раннего выявления пищевой непереносимости до увеличения полномочий родительских комитетов.

В частности, предлагают ввести в каждой школе ставку организатора здорового питания, в чьи полномочия будут входить контроль закупок, ежедневное информирование родителей о школьном меню, проведение тематических уроков для детей. Деньги на зарплату специалиста искать не придется: «Новые люди» предлагают использовать средства, заложенные на оплату труда «политруков», появление которых в школах одобрил нынешний состав Госдумы.

Кроме прочего, разработчики программы предлагают провести эксперимент по организации питания в формате «шведского стола». По их словам, эта практика хорошо зарекомендовала себя в Татарстане.

Также лидер партии Алексей Нечаев отметил успешный опыт уфимских школ, в которых полномочия по заключению контрактов на поставку продуктов перешли от директоров к попечительским советам. «Необходимо не только контролировать, но и брать на себя ответственность за принятие решений, касающихся здоровья наших детей», - подчеркнул Алексей Нечаев.

Эффективность программы в ближайшее время протестируют в ряде регионов.