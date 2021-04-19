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Политика

Антон Минаков: Государство может дать копейку, а потом забрать сто рублей

21.04.2021 16:23|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции ЛДПР Антон Минаков в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове отметил своевременное начало послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«В первую очередь, что я для себя отметил - в отличие от предыдущих посланий данное послание началось вовремя, в заявленное время. Лично мне это говорит о том, что чем ближе к выборам, тем больше власть начинает уважать своих граждан», - сказал Антон Минаков.

Парламентарий подчеркнул, что в послании глава государства озвучил социально значимые моменты. «Выплаты на детей, идущих в школу, так называемый "маткапитал первого сентября". Нельзя не отметить возврат 50% средств, потраченных на детский отдых в детских лагерях, доплаты учителям, вопросы экологии и так далее. Это важные вопросы, ключевые для социально-экономической жизни страны. Меры, которые будут приняты, я считаю, беспрецедентные», - отметил он.

Также депутат указал на то, что больничный по уходу за ребенком будет оплачиваться в размере 100% от заработной платы. «Это тоже немаловажная помощь», - подчеркнул он.

«Единственное, у меня есть небольшие опасения, что после выборов нашим гражданам за все эти выплаты и доплаты не пришлось бы отвечать, поскольку история знает моменты, когда государство может дать копейку, а потом в течение пяти лет забрать сто рублей», - добавил Антон Минаков.

Теги: #ЛДПР #послание Путина Федеральному Собранию
Источник: Псковская Лента Новостей
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