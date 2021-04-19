Президент России предложил ввести ежемесячную выплату для будущих мам

Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячную выплату для будущих мам, ждущих ребенка и находящихся в сложном финансовом положении, в размере в среднем по стране – 6350 рублей в месяц. Свое предложение он озвучил сегодня, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию.
Также глава государства указал, что сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. «В целом это правильно и справедливо, но для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Эта тема обсуждалась на площадке Госсовета, его поднимала и "Единая Россия". Уже с этого года больничный по уходу за ребенком будет оплачиваться в размере 100% от заработной платы», - отметил он.