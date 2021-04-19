Общество

Президент России предложил ввести ежемесячную выплату для будущих мам

Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячную выплату для будущих мам, ждущих ребенка и находящихся в сложном финансовом положении, в размере в среднем по стране – 6350 рублей в месяц. Свое предложение он озвучил сегодня, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию.

«Надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и при этом испытывают материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства и общества. Чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут его вырастить и поставить на ноги. Предлагаю ежемесячную выплату в размере по стране – 6350 рублей в месяц», - сказал он.

Также глава государства указал, что сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. «В целом это правильно и справедливо, но для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Эта тема обсуждалась на площадке Госсовета, его поднимала и "Единая Россия". Уже с этого года больничный по уходу за ребенком будет оплачиваться в размере 100% от заработной платы», - отметил он.