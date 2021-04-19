Политика

Андрей Козлов уверен, что в регионах оперативно приступят к реализации послания президента

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов («Единая Россия») уверен, что федеральные и региональные власти оперативно приступят к реализации послания президента Владимира Путина. Об этом она написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Как всегда, упор на самое важное — поддержку жителей нашей страны, заботу об их здоровье и благополучии. Президент поблагодарил всех, кто внес свой вклад в борьбу с коронавирусом. И напомнил о важности вакцинации — действительно, только так мы сможем остановить заразу. Особенно важно для нас: в ближайшие 3 года направят пять тысяч новых скорых в малые города и села», - обратил внимание Андрей Козлов.

Особое внимание глава государства уделил поддержке детства и материнства. «Президент поручил к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семьям с детьми. Хорошие новости для родителей школьников и первоклашек: в середине августа им единовременная выплатят по 10 тысяч рублей. Глава государства предложил поддержать беременных с низким уровнем дохода. Планируется, что теперь они будут ежемесячно с 6-недели получать 6350 рублей. А с 1 июля Владимир Путин предложил выплачивать на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, по 5 650 рублей», - перечислил Андрей Козлов.

Также парламентарий отметил важность анонсированных мер в сфере туризма: до конца года предлагается сохранить программу по возвращению 20% кешбэка. «Не остались без внимания и регионы: газификация, инфраструктурные проекты, поддержка индивидуального строительства», - добавил он.