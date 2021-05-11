Политика

Началось общественное тестирование системы электронного голосования

Общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования началось сегодня, 12 мая. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

На главной странице портала vybory.gov.ru по кнопке «Проголосовать» участникам тестирования будет предложено пройти процедуру идентификации. После ее успешного завершения будет открыт доступ к голосованию в ходе общероссийской тренировки.

Опробовать систему электронного голосования смогут пользователи, которые в период с 21 апреля по 7 мая подали заявление в Личном кабинете на портале госуслуг. За это время заявки на участие в тестировании подали 11 763 жителей Псковской области.

Напомним, общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая и позволит проверить безопасность, стабильность и удобство работы системы. Процедура полностью повторяет все этапы настоящего голосования: регистрация заявки на участие в электронном голосовании, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, онлайн-голосование, подсчет голосов.