Политика

Игорь Сопов: Семимильными шагами мы движемся к внедрению дистанционного голосования

21 апреля в рамках Общероссийской тренировки ГАС «Выборы» стартовал прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования. Для чего проводится тренировка, когда и как можно принять участие в тестировании? Подробнее об этом и многом другом в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

- Игорь Александрович, с какой целью проводится тестирование?

- Верными, я бы даже сказал, семимильными шагами избирательная система РФ движется к тому, что избирателям будет предоставлена возможность голосовать не только традиционным способом - прийти на участок, поставить «галочку» в бюллетене и отправить его в ящик для голосования, но и сделать свой выбор в комфортных условиях, не выходя из дома. Такая форма голосования будет удобна для тех людей, кто находится за пределами территории, где проходят выборы, и для молодых людей, особенно тех, кто голосует впервые — для них здесь есть определенная игровая составляющая. Вчера мы завершили подведение итогов социологического исследования среди молодежи Псковской области. Один из вопросов был — «собираетесь ли вы идти на выборы?». Среди тех, кто собирается, наиболее высокий процент был среди тех, кто ответил, что пойдет на выборы, если голосование будет дистанционным. На вопрос, в чем плюсы голосования по интернету, большая часть ответила, потому что удобно, технологично и просто - не надо выходить из дома, идти на избирательный участок и так далее. Тестирование проходит в рамках Общероссийской тренировки ГАС «Выборы» и позволит нам проверить наши технические возможности, чтобы в дальнейшем дать возможность голосовать избирателям дистанционно.

- Кто может принять участие в тестировании?

- В тестировании могут принять участие все граждане РФ, достигшие возраста 18 лет по состоянию на дату 14 мая 2021 года. Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая, а само дистанционное голосование состоится в период с 8.00 12 мая по 14.00 14 мая. Если вы хотите проголосовать 12 или 13 мая, а 18 лет вам исполняется 14-го, это можно будет сделать.

- А уже известно, сколько человек уже подали заявление на дистанционное электронное голосование?

- Для проведения полного тестирования в Псковской области необходимо, чтобы проголосовали 1,5% от числа избирателей, которые имеют подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. У нас таких избирателей 252 тысячи, соответственно хотелось бы, чтобы проголосовало около 8 тысяч человек. За два дня тестирования было подано 1 675 заявок, и мы надеемся, что их число будет расти и, в конечном счете, все 8 тысяч избирателей подадут заявления, чтобы проголосовать в онлайн-режиме.

- За кого будут голосовать участники тренировки?

Мы пока не знаем, за кого они будут голосовать, но это точно не люди, не кандидаты и не партии. Это будут некие абстрактные формы. Например, в предыдущие годы, когда было тестирование, голосовали, например, за города и туристические направления. «Что вам больше нравится — Крым или курорты Краснодарского края?» - примерно в таком ключе будет проходить голосование.

- Расскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы принять участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования.

- Это совсем не сложно. Нужно зайти в личный кабинет на портале gosuslugi.ru, нажать на баннер «Дистанционное электронное голосование», проверить и при необходимости отредактировать свои персональные данные и номер телефона, подтвердить свои данные и дать согласие на обработку персональных данных.

Непосредственно проголосовать можно с 8.00 12 мая до 20.00 14 мая. Для этого надо зайти на портал vybory.gov.ru, авторизоваться на портале при помощи учетной записи портала госуслуг, получить электронный бюллетень с помощью СМС-кода, который поступит на ваш телефон, ознакомиться с содержанием электронного бюллетеня, поставить отметку и подтвердить свой выбор.

Надо сказать, что, тестируя систему дистанционного голосования, мы заодно популяризируем портал госуслуг. Многие граждане, которые уже завели там свои странички, осознали, как удобно с помощью этого портала оплачивать услуги, вносить платежи, как легко там получить необходимую информацию. Плюсов в «одном окне» очень много. Думаю, все, кто еще не зарегистрировался на портале госуслуг, это сделает, и в скором времени пользоваться его возможностями станет обычным делом.