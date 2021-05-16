Политика

Рейтингомер: визит Журавлева, спарринги на праймериз и «красные в городе»

Псковская Лента Новостей Новостей представляет очередное обозрение политической жизни. Как обычно по понедельникам, свое мнение высказывает наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Субъективные оценки политикам, общественникам и прочим публичным персонам он выставляет по пятибалльной шкале.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Максимально низкую оценку в этот раз не получает никто. Провалов на выборах, унизительных отставок и сокрушительных фиаско не было.

-4 Сергей Аржаников

По оценке Минтруда, Псковская область входит в число четырех регионов-аутсайдеров, в которых ситуация с занятостью населения и уровнем безработицы продолжает ухудшаться. И это в то время, когда большинство субъектов РФ либо уже достигли допандемических показателей занятости населения, либо численность занятых восстанавливается по прогнозу или с небольшим опережением. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, региональные программы по Псковской области и трем другим отстающим субъектам требуют существенной коррекции. Подобная оценка серьезно бьет по позициям руководителя областного комитета по труду и занятости Сергея Аржаникова.

-3 Олег Брячак

Уголовное дело в отношении лидера псковских эсеров и фигурантки этого резонансного процесса Юлии Морозовой направили на новое судебное рассмотрение. Напомню, ранее дело было возвращено в прокуратуру в связи «с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства и установлением фактических обстоятельств, указывающих на наличие оснований для квалификации действий подсудимых, как более тяжкого преступления». Многие считают, что ситуация, в которой оказался депутат гордумы Пскова, становится всё хуже для него.

Однако сам Олег Брячак не устает давать ответы на вопросы об этом деле в том духе, что «пустяки, дела житейские». Он по-прежнему объясняет неприятности происками политических оппонентов.

Как известно, ранее Олегу Брячаку было предъявлено обвинение в незаконном получении кредитов путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации (ч. 1 ст. 176 УК РФ), а бухгалтеру ООО «Лари» и ООО «Хинтел» - в пособничестве совершению указанных действий (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ).

-2 Всеволод Козловский

«Меня часто обвиняют в фейковых сообщениях», - написал вчера в соцсетях региональный парламентарий из Великих Лук. И тут же принялся убеждать, что это не так: мол, нет, ребята - всё у меня подкреплено документами и фактами.

Как будто в насмешку над этим тезисом депутат опубликовал коротенькую аудиозапись с ненормативной лексикой.

Бесстрашный, но осторожный борец, который всегда и во всем видит происки местных властей, в этот раз не делает конкретных утверждений насчет личности говорящего — аккуратно ограничивается штампом: «человек с голосом очень похожим на депутата» (так у автора). А потом он выстраивает целую цепочку предположений (передаю не дословно, но близко по смыслу и тексту): дескать, если это мое предположение подтвердится... если говорящий признает авторство... если некто ответит на мое обращение... пусть каждый из вас подумает... а дальше мы все вместе подумаем... «Интересно, хватит ли у фигурантов этого позорища принести людям публичные извинения...», - пропуская слова и теряя логику, задается вопросом Всеволод Козловский. Ну а меня тут другое интересует: это депутат так странно и непонятно шутит и троллит оппонентов? Или же всё тут - на полном серьезе?.

-1 Псковское «Яблоко»

На фоне заметно активизировавшихся в последнее время членов «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и некоторых других региональных отделений политических партий стала особенно заметна пассивность Псковского «Яблока». То ли депутат регионального парламента Лев Шлосберг и его немногочисленная компания уже на всю силу готовятся к заявленному походу на Москву, где руководитель регионального отделения партии собирается участвовать в парламентских выборах.

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То ли просто были у них в первой половине мая дела поважнее, чем участие в публичной политической жизни Псковской области. То ли объяснение происходящему лежит в какой-то иной плоскости, о чем мы можем только догадываться...

Как бы то ни было, ничего яркого и интересного псковские яблочники не показали. Хотя, может быть, просто взяли паузу - и скоро такое выдадут! Ждем-с...

0 Владимир Никитин

Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Русский лад» призвал соотечественников перейти от потерпевшей крах разработки национальной идеи России к разработке цивилизационной идеи и «узаконить имя нашей цивилизации, как русско-евразийской». Эти идеи чуть ли не планетарного масштаба озвучены в новой книге коммуниста, специально изданной к отмечавшемуся на прошлой неделе юбилею Александра Невского. Условия, в которых жил святой князь, Владимир Никитин характеризует как «удивительно схожие с современными» (с чем, разумеется, можно было бы поспорить) и в целом проводит смелые исторические параллели.

Так, Борис Ельцин в книге уподоблен Даниилу Галицкому, который в свою очередь противопоставлен Александру Невскому.

Что до современности, то тут всё достаточно просто: идет война цивилизаций, западная уничтожает русско-евразийскую, последний оплот которой - Беларусь под руководством Лукашенко - Запад попытался оторвать в прошлом году. Но белорусы, «как русские высшего качества» устояли, торжествует автор. В условиях глобализации занять достойное место в мире, по мысли товарища Никитина, может только сообщество с населением не менее 300 миллионов человек, поэтому создание Евразийского союза является объективной необходимостью.

+1 Павел Бикташев

За пару последних лет мы привыкли к тому, что региональное отделение партии «Родина» если и попадает в наши рейтинги, то либо из-за своей пассивности, либо — того хуже — с крайне негативными информационными поводами вроде ареста экс-руководителя отделения Константина Вилкова по делу об организации занятий проституцией. Однако верные традиции за плохое критиковать, за хорошее хвалить, сегодня даем псковским родинцам оценку со знаком плюс. В выходные руководитель регионального отделения партии Павел Бикташев (на фото слева) и Ко принимали лидера «Родины», депутата Госдумы Алексея Журавлева. Событие значимое для регионального партийного отделения, заметно и на общем фоне. Можно сказать, оно выбивается из ряда вон — это мы к тому, что вряд ли стоит ждать приезда в период парламентской кампании других партийных лидеров — вряд ли те же Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов (СР) и прочие доедут до нас до сентябрьских выборов. А Журавлев уже побывал в крупнейших городах региона, встретился с людьми и сделал бодрые заявления: мол, вас понял - будем решать проблемы жителей области.

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+2 Александр Борисов

Руководитель центрального исполкома «Единой России», экс-сенатор от нашего региона выдвинулся на праймериз по определению кандидатов в депутаты Госдумы в Псковской области. Александр Борисов будет соперничать с действующим депутатом, секретарем регионального отделения партии Александром Козловским, депутатом Псковского областного Собрания, бизнесменом и актером Алексеем Севастьяновым и еще десятком кандидатов.

Важный шаг партийного руководителя на пути к депутатскому мандату не остался незамеченным федеральными СМИ.

Как отмечает «Коммерсант», выдвижение Александра Борисова и четверых его заместителей объясняется прежде всего личным желанием самих аппаратчиков. Но в случае попадания в Государственную Думу они укрепят там позиции секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, отмечает издание.

+3 Дмитрий Михайлов

Второй секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания продолжает повышать градус публичной активности, осваивает новые формы работы в социальных сетях и делает первые шаги в «ТикТоке».

Всё тут - в полном соответствии с девизом «Перекрасим интернет в наш любимый красный цвет!»

А в воскресенье вместе с молодыми соратниками Пскова Дмитрий Михайлов провел акцию «Красные в городе». В ходе прогулки комсомольцы и коммунисты, кандидаты в депутаты раздавали агитационно-пропагандистские материалы. На одной из спортивных площадок города провели что-то вроде мастер-класса по здоровому образу жизни.

+4 Игорь Сопов

На минувшей неделе в России прошло общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования. На Северо-Западе лучший результат показала Избирательная комиссия Псковской области во главе с Игорем Соповым.

На территории региона участие в этой своеобразной тренировке приняли 7977 избирателей, что составляет 67,85% от общего количества поданных заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Всего было подано 11757 заявлений, обязательная норма установленная ЦИК РФ, для Псковской области, 7888.

Тестирование системы полностью повторяло все этапы настоящего голосования: регистрация заявки на участие в электронном голосовании, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, онлайн-голосование, подсчет голосов.

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+5 Александр Братчиков

Сити-менеджер Пскова получает максимально высокую положительную оценку по итогам реализации проекта «Чистый город». Напомню, этой весной городские власти изменили подход к организации процесса уборки областного центра и наведения санитарного порядка. Был объявлен оригинальный конкурс. На днях его победители в различных номинациях были награждены и удостоились от главы администрации города добрых слов. И вполне заслуженно. Может быть, в чем-то вышло и не идеально, но, как отметил Александр Братчиков, многие показали, насколько им небезразличен город - все заметили, что Псков теперь достаточно чистый. Как я уже отмечал ранее, изменения к лучшему для горожан очевидны - достаточно зайти в социальные сети и посмотреть, что пишут люди о качестве уборки Пскова, чтобы сделать однозначный вывод: то, как работает городская власть в данном направлении, псковичам нравится.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Карикатура Алексея Меринова, «Московский комсомолец»