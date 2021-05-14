Общество

Награждены победители конкурса по благоустройству «Чистый Псков»

Победителей конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков» чествовали сегодня, 14 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония награждения состоялась в администрации города. Здесь собрались представители предприятий и учреждений муниципалитета, а также сотрудники организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов. Кроме того, в мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Павел Волков и замначальника управления городского хозяйства Анастасия Дешкина.

Победителей конкурса поприветствовал глава городской администрации Александр Братчиков. Он поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв поучаствовать в уборке города. «Многие показали, насколько им небезразличен город. Все заметили, что город теперь достаточно чистый. Отдельная история - сколько народа вышло на уборку на уборку набережных,- подчеркнул глава администрации. - Мы все большие молодцы, мы все любим свой город и будем содержать его в чистоте».

Напомним, конкурс «Чистый Псков» призван выявить наиболее успешные примеры благоустройства и наведения санитарного порядка на территории города в рамках организованных субботников. Прием заявок на проходил с 1 по 25 апреля. Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Кроме того, в перечень уборки вошли территории, предложенные управлением городского хозяйства на основе обращений граждан в различные инстанции.

Победители конкурса определялись в 6 номинациях экспертной комиссией, в состав которой вошли представители администрации города и представители спонсоров.

Коллегиально в шести номинациях были выявлены следующие лидеры:

• номинация «Дворовая территория»: Красноармейская, двор между домами №19 и №17;

• номинация «Общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные): набережная реки Великой в районе ул.Советской Армии (профсоюзные активисты Горводоканала);

• номинация «Территория предприятия»: МП г.Пскова «Псковские тепловые сети»;

• номинация «Территория объекта торговли»: ТК «Лента-26» (Рижский проспект, 96-б);

• номинация «Территория учреждений и организаций»: территория лицея «Развитие»;

• номинация «Прочие территории общего пользования»: территория, прилегающая к воинской части и аэродрому имени Княгини Ольги (АО «Газпромнефть-Аэро»).

Победители в каждой номинации получили памятные призы от компании «Титан-Полимер», а также подарки от Псковской Ленты Новостей. Кроме того, отдельно ПЛН поощрила победителей читательского голосования, которое проводилось в соцсети «ВКонтакте»:

лучшая территория организаций и учреждений: детский сад «Теремок» - 34%, 1453 голоса;

территория объекта торговли (голосование проводилось двумя частями, выбраны лидеры по двум голосованиям в соцсети «ВКонтакте»): столовая «Скобарь» и бар SCO.BAR - 74%, 524 голоса;

территория предприятия: ООО «Псков-полимер» - 37%, 100 голосов;

общественное пространство: Летний сад - 58%, 341 голос;

дворовая территория: Госпитальная 15 - 75%, 103 голоса;

прочие территории общественного пользования: воинское захоронение на Дмитриевском кладбище (школа №18) - 49%, 711 голосов.

Победителям читательского голосования вручили сертификаты на бесплатную публикацию на сайте ПЛН. Абсолютно все участники конкурса «Чистый Псков» получили благодарственные письма администрации города.

Многие подчеркнули значимость проведения конкурса и отметили, что участвовали в нем с большим удовольствием.

В завершение встречи Александр Братчиков анонсировал следующий крупный общегородской проект - по озеленению Пскова.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК »Псков».