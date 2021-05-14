Награждены победители конкурса по благоустройству «Чистый Псков»

Победителей конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков» чествовали сегодня, 14 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония награждения состоялась в администрации города. Здесь собрались представители предприятий и учреждений муниципалитета, а также сотрудники организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов. Кроме того, в мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Павел Волков и замначальника управления городского хозяйства Анастасия Дешкина.
Победителей конкурса поприветствовал глава городской администрации Александр Братчиков. Он поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв поучаствовать в уборке города. «Многие показали, насколько им небезразличен город. Все заметили, что город теперь достаточно чистый. Отдельная история - сколько народа вышло на уборку на уборку набережных,- подчеркнул глава администрации. - Мы все большие молодцы, мы все любим свой город и будем содержать его в чистоте».
Напомним, конкурс «Чистый Псков» призван выявить наиболее успешные примеры благоустройства и наведения санитарного порядка на территории города в рамках организованных субботников. Прием заявок на проходил с 1 по 25 апреля. Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Кроме того, в перечень уборки вошли территории, предложенные управлением городского хозяйства на основе обращений граждан в различные инстанции.
Победители конкурса определялись в 6 номинациях экспертной комиссией, в состав которой вошли представители администрации города и представители спонсоров.
Коллегиально в шести номинациях были выявлены следующие лидеры:
• номинация «Дворовая территория»: Красноармейская, двор между домами №19 и №17;
• номинация «Общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные): набережная реки Великой в районе ул.Советской Армии (профсоюзные активисты Горводоканала);
• номинация «Территория предприятия»: МП г.Пскова «Псковские тепловые сети»;
• номинация «Территория объекта торговли»: ТК «Лента-26» (Рижский проспект, 96-б);
• номинация «Территория учреждений и организаций»: территория лицея «Развитие»;
• номинация «Прочие территории общего пользования»: территория, прилегающая к воинской части и аэродрому имени Княгини Ольги (АО «Газпромнефть-Аэро»).
Победители в каждой номинации получили памятные призы от компании «Титан-Полимер», а также подарки от Псковской Ленты Новостей. Кроме того, отдельно ПЛН поощрила победителей читательского голосования, которое проводилось в соцсети «ВКонтакте»:
Победителям читательского голосования вручили сертификаты на бесплатную публикацию на сайте ПЛН. Абсолютно все участники конкурса «Чистый Псков» получили благодарственные письма администрации города.
Многие подчеркнули значимость проведения конкурса и отметили, что участвовали в нем с большим удовольствием.
В завершение встречи Александр Братчиков анонсировал следующий крупный общегородской проект - по озеленению Пскова.
Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК »Псков».