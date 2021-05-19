Политика

Стало известно, кто будет финансировать участие «Справедливой России» в выборах

Стало известно, кто будет финансировать участие партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на выборах в Псковское областное Собрание депутатов в 2021 году. Как сообщил руководитель Псковского регионального отделения партии, депутат Псковской гордумы Олег Брячак 19 мая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, выборы будут финансировать федеральные структуры партии.

По словам спикера, участие и. о. генерального директора «Псковжилстрой» Владислава Абрамова под номером 2 в первой тройке партийного списка не означает, что он будет финансировать выборы. «Владислав Абрамов - руководитель государственного предприятия. Это не какая-то коммерческая лавочка, с которой можно направить деньги куда захотел. Это государственные деньги», - сказал Олег Брячак.

«Ни копейки из бюджета того предприятия, которое он возглавляет, не может быть потрачено никуда - ни на выборы, ни на личные цели, - заявил Олег Брячак. - Выборная кампания в этот раз будет организована при поддержке федерального центра нашей "Справедливой России". Помощь очень серьезная на данный момент от Сергея Михайловича Миронова. Ставка хорошая сделана на Псковскую область. Вы знаете, что и я наделен доверием председателя партии».

«Все выборы предыдущие, которые проходили на территории нашего региона, я лично финансировал практически на 100 процентов из своего кармана», - добавил Олег Брячак.