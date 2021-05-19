Политика

Владимир Путин отметил роль «Единой России» в подготовке послания Федеральному Собранию

Президент Владимир Путин отметил роль «Единой России» в подготовке послания Федеральному Собранию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, «Единая Россия» разработала план его реализации – для этого потребуется 46 законопроектов.

Часть инициатив уже принята - они реализуют поручения, которые касаются важнейших сфер жизни людей.

«Речь идет о таких важнейших решениях, как формирование единой системы поддержку российских семей с детьми, дальнейшее развитие образования и здравоохранения, защита окружающей среды, а также дополнительные стимулы для отечественного бизнеса, включая отрасли высоких технологий, создание новых возможностей для субъектов федерации по развитию инфраструктуры, экономики, рынка труда, социальной сферы», - отметил глава государства в ходе совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию.

Значительную часть предложений при подготовке послания внесла «Единая Россия», подчеркнул Владимир Путин.

В частности, партия предложила поправки, необходимые для создания целостной системы мер поддержки семей с детьми, отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Имею в виду ежемесячные выплаты беременным женщинам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет, а также оплату больничных по уходу за детьми до семи лет в размере 100% от среднего заработка (они коснутся более двух миллионов семей — ред.). С этими предложениями также выступала партия „Единая Россия“, которая инициировала законодательные изменения. Как известно, данный законопроект сегодня принят Госдумой и одобрен Советом Федерации», — сказал председатель правительства.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что партия сделает все, чтобы законопроекты для реализации послания были приняты в кратчайшие сроки и заработали как можно скорее.

Уже 19 мая «Единая Россия» намерена внести в Госдуму проект закона, который обеспечит бесплатное подключение людей к газу — это предложение партии также вошло в послание. Партия детально проработала инициативу с правительством — принять ее намерены уже до конца полномочий действующего созыва Госдумы, чтобы люди получили газ как можно скорее.

«Чтобы не осталось никаких лазеек для злоупотреблений, а процесс подключения был максимально удобным и простым для людей», — подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме того, в послании нашло отражение предложение «Единой России» о выдаче инфраструктурных кредитов регионам под низкий процент и на длительный срок. Это позволит субъектам РФ найти ресурсы на ключевые для развития территории проекты. Для того, чтобы возможность участвовать в этой программе получили все регионы, необходимы единые общие правила, отметил секретарь Генсовета партии.

«Мы с нашими коллегами постоянно работаем на земле, на местах. И многие главы субъектов возглавляют региональные отделения „Единой России“. Можно сказать, что запуск масштабной программы регионального развития, развития региональной инфраструктуры — это наша общая просьба», — сказал он.

Секретарь Генсовета «Единой России» также предложил перенести Всероссийскую перепись населения с сентября на октябрь — это снимет дополнительную нагрузку с работников соцсферы в условиях избирательной кампании по выборам в Госдуму. Владимир Путин инициативу партии поддержал.