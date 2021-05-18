Общество

Путин поддержал инициативу Турчака о переносе Всероссийской переписи населения

Президент Владимир Путин согласился с инициативой секретаря Генсовета партии «Единая Россия», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь. Об этом сообщает официальный телеграм-канал партии со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Фото: wikipedia.org

Данную инициативу Андрей Турчак озвучил на совещании главы государства с членами правительства 19 мая. По его мнению, перенос Всероссийской переписи снимет дополнительную нагрузку с работников соцсферы, которые в августе-сентябре одновременно будут заняты в работе избирательных комиссий на выборах в Госдуму.

«Всероссийская перепись населения совпадает с предвыборной кампанией в Госдуму, которая запланирована на август-сентябрь. Переписчики и сотрудники избирательных комиссий, кто должен информировать о выборах, – это часто одни и те же люди. Многим будет сложно "разорваться". Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное наложение», - сказал секретарь Генсовета «Единой России».