Политика

«Справедливая Россия» расскажет 25 мая о введении справедливого базового дохода

Всероссийская пресс-конференция партии «Справедливая Россия – За Правду», посвященная инициативе по введению справедливого базового дохода для граждан России, состоится в Пскове 25 мая. Мероприятие проведут региональные отделения партии по всей стране.

В Пскове пресс-конференция пройдет в офисе регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду» при информационной поддержке медиахолдинга «Гражданская пресса».

Спикер – председатель псковского регионального отделения партии, депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

Начало 25 мая в 14.00. Место проведения: Псков, ул. Яна Фабрициуса, 6А

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