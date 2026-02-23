Рейтингомер: Потерпевшие или подельники? Золотые огурцы и молчание «Новых людей»

Салют! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Еженедельно мы наблюдаем за взлетами и падениями представителей псковской политической тусовки. Общественники, бизнесмены и другие публичные люди иногда «улетают из родного гнезда». Так, на минувшей неделе подтвердилась информация, которую ПЛН уже озвучивала. Экс-глава Пскова Иван Цецерский забросил столь любимое им ранее местное самоуправление (возможно, ввиду полного отсутствия перспектив) и волею судеб стал заместителем госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии и членом его постоянного комитета. В очередной раз поражаемся способности Ивана Николаевича «всплывать» в любых ситуациях. Была бы у господина Рейтингомера возможность поставить +6, — господин Цецерский получил бы этот балл за уникальную непотопляемость.

Но пока по-прежнему оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Поехали!

-5 Светлана Воднева

- 5 ставим в «зачетку» проректора по молодежной политике ПсковГУ Светланы Водневой. Самую низкую отрицательную оценку она получает за то, что в суде по делу госпожи Ильиной выступила в роли «адвоката», оправдывая и коррупционерку, и себя. Ни вопросов, ни претензий к бывшей начальнице у госпожи Водневой нет. И заявлять иск к экс-ректору она тоже не стала. Тем самым, по мнению многих, едва ли не напрашиваясь на переход из статуса «потерпевшая» в «подельницы».

-4 Ирина Белоконь

Ценники на огурцы на полках псковских магазинов уверенно обошли даже стоимость авокадо, а никакой реакции псковских антимонопольщиков на эту аномалию – нет. Обыватели задаются вопросами – а чем занята Ирина Белоконь и ее команда? Предшественница нынешней главы Псковского УФАС Ольга Милонаец уже не раз бы воспользовалась возможностью высказаться по актуальной проблематике. Но, у госпожи Белоконь, похоже, есть более серьезные задачи, чем контроль за ценами на важные для граждан продовольственные товары. Закономерный итог - 4.

-3 Ксения Григорьева

Фотография пресс-службы правительства Псковской области

По данным областной прокуратуры, больше всего жалоб от граждан поступает на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Что, впрочем, не удивительно – глядя на то, с каким «скрипом», на последнем издыхании жилищно-коммунальный комплекс региона переживает эту зиму, а также – на волны возмущения граждан в соцсетях по поводу замерзающих районов и цифр в платежках за ЖКУ, поверить в эту статистику нетрудно. Заносим -3 в чиновничий дневник министра строительства и ЖКХ региона Ксении Григорьевой.

-2 Игорь Романов

В партийных рядах «Новых людей» в Псковской области зияют прорехи, реготделение покинули наиболее узнаваемые его представители (Андрей Маковский и Арсений Чжан), а главный «новолюдь» Игорь Романов исчез с радаров еще раньше. Змей-Горыныч «Новых людей» остался при одной голове, почему-то – молчаливой, что вдвойне странно в год масштабной избирательной кампании. Создается впечатление, что и господин Романов вслед за своими партайгеноссе мечтает покинуть ряды «Новых людей». Двойка, со знаком минус.

-1 Елена Иванова

Фото из соцсетей Елены Ивановой

В Бежаницком районе в конце недели произошло сразу пять аварий на объектах водоснабжения. Понятно, что, как сказано выше, у нас в большинстве районов сети «на ладан дышат», но это не отменяет того факта, что в центре этого негативного кейса оказалась глава муниципалитета Елена Иванова. С учетом смягчающих обстоятельств – на посту руководителя округа госпожа Иванова - новичок и ей досталось непростое наследство, ставим только -1.

0 Денис Беседин

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Денис Беседин возглавил псковскую Росгвардию. На минувшей неделе полковника полиции из Карелии представили личному составу управления. С плюсами и минусами не торопимся, пока новому назначенцу по традиции ставим ноль.

+1 Дмитрий Яковлев

Министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев на минувшей неделе в эфире «ПЛН FM» подробно рассказал о работе, которая проводится в регионе для грантовой поддержки молодежи. Год от года число поданных на гранты заявок растет, увеличивается и сумма привлеченных в регион средств. За эту динамику и информационную открытость ставим «молодежному» министру +1.

+2 Наталья Тудакова

На +2 оцениваем камбэк в областное Собрание Натальи Тудаковой. После того, как ее предшественник в депутатском кресле Олег Брячак покинул пост, она вернулась в Собрание и в политику. Похоже, руководство политблока правительства региона сделало ставку на нее, а не на справедливоросса Виталия Федорова.

+3 Павел Талебин

Более 2,5 тысячи кубометров снега вывезли из Пскова сотрудники «СитиИнвестГрупп» за выходные. Несмотря на обильные снегопады компания успешно справляется с уборкой снега в городе. Поэтому +3 отправляется директору предприятия Павлу Талебину.

+4 Геннадий Иойлев и Максим Алганов

После ухода Алексея Несмашного с поста заместителя главы Пскова, как мы и предсказывали, в его кресло переместился Геннадий Иойлев. В свою очередь его преемником в муниципальном управлении образования стал Максим Алганов — ранее трудившийся замом господина Иойлева. Оцениваем эту ротацию на +4.

+5 Михаил Сутягинский

Экспертный совет ОЭЗ «Моглино» поддержал инвестпроект «Титан.Полимер.Инжиниринг» по созданию центра с опытно-промышленным производством. Масштаб задуманного впечатляет. Инвестиции – более полумиллиарда рублей. Проект предполагает производство полимеров нового поколения, востребованных в авиастроении, медицине, электронике и других высокотехнологичных отраслях. По словам губернатора Михаила Ведерникова, инициатива уже получила поддержку Министерства промышленности и торговли России. Глава региона также отметил, что появление такого центра будет способствовать привлечению новых резидентов ОЭЗ, и обеспечит промышленную кооперацию. Ставим +5 руководителю группы компаний «Титан» Михаилу Сутягинскому.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю! Пока-пока.