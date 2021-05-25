Политика

Александр Борисов о старте предварительного голосования и работе псковской команды «Единой России»

В понедельник, 24 мая, по всей стране стартовало электронное предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы. О том, какие результаты принес первый день голосования и с какими вызовами сталкиваются организаторы процедуры, в эксклюзивном интервью Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов.

- Александр Александрович, второй день проходит предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы. Каковы промежуточные результаты?

- Подводить итоги второго дня пока рано. А в понедельник в предварительном голосовании приняли участие больше миллиона избирателей по всей стране. Это достаточно высокая активность. Надеюсь — более того, уверен, что динамика сохранится. Всего в качестве выборщиков на процедуру предварительного голосования зарегистрировались порядка 6 млн 300 тысяч наших соотечественников. Думаю, что люди не просто так регистрировались — они примут участие в предварительном голосовании.

- Что касается Псковской области - как вы оцениваете старт предварительного голосования по определению кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания? И в целом, как вы оцениваете работу псковской команды «Единой России»?

- На мой взгляд, Псковская область на фоне других регионов Северо-Запада выглядит очень достойно. По понедельнику участие в предварительном голосовании приняло почти 5 тысяч человек. А общее количество зарегистрированных выборщиков в Псковской области превышает 21 тысячу жителей региона. В целом областное отделение партии во главе с депутатом Государственной Думы Александром Козловским успешно справляется с поставленными задачами, надо отдать должность — ему удалось придать динамику работе регионального отделения партии.

- В первый же день проведения процедуры сайт pg.er.ru, где проходит электронное голосование, подвергся DDoS-атакам. А до этого атакам с различных ip-адресов подвергся и сайт ER.RU. Надежно ли вы защищены — нет ли опасности, что атаки могут повлиять на результаты голосования и привести к искажению итогов?

- Как утверждают наши технические специалисты, угрозы, о которой вы говорите, нет. Повлиять на результаты голосования невозможно — можно «завалить» систему, но не влезть в результаты. В том числе не могут этого сделать и сами организаторы процедуры предварительного голосования.

То есть это абсолютно честная, защищенная, легитимная процедура.

Отмечу, что в воскресенье, 23 мая, у нас в партии прошло мероприятие, на котором ключи шифрования блокчейна электронного предварительного голосования были разделены. Части ключей шифрования получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член Президиума Генсовета партии Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов. Они будут хранить их в специальных сейф-пакетах до окончания предварительного голосования.

- Что дальше? Как будут подводиться итоги предварительного голосования и определяться кандидаты?

- Предварительное голосование продлится до 30 мая. Уже вечером в воскресенье - сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования - начнется подсчет голосов.

Блокчейн будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Наблюдать за подсчетом голосов в режиме реального времени смогут все желающие.

Всё это будет происходить на партийном мероприятии с участием председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде партии 19 июня.

Как вы знаете, ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак однозначно заявил: никаких закулисных договоренностей, переписывания результатов здесь никогда не было и не будет. Кто победит в честной борьбе - тот и будет представлять нашу партию на выборах этой осенью. Но это следующий этап работы, а сейчас я хотел бы напомнить, что «Единая Россия» остается единственной партией в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей. Поэтому призываю жителей Псковской области принять участие в предварительном голосовании.

Беседовал Александр Савенко