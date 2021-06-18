Политика

Медведев сохранит пост председателя «Единой России»

Дмитрий Медведев сохранит пост председателя партии «Единая Россия» вне зависимости от того, что не попал в федеральную пятерку кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергея Перминова.

Он указал, что председатель ЕР в ходе своего выступления подчеркнул, что в 2007, 2011, 2016 годах во главе списка партии стоял либо сам Медведев, либо Владимир Путин.

По словам Перминова, в партии обсуждались «эволюционные» вопросы, она «эволюционирует и развивается поступательно».

«Дмитрий Анатольевич — председатель партии», — сказал политик.

Он отметил, что «эти люди своим ежедневным трудом, подвигом доказали право ввести кандидатов партии к победе и формированию партии большинства».

Как отмечает Газета.ру, ранее президент России Владимир Путин рассказал, кого видит в первой пятерке федерального списка «Единой России». По словам главы государства, в нее должны должны войти министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава российского МИД Сергей Лавров, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Ирина Шмелева и омбудсмен по правам детей Анна Кузнецова.

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут избираться.