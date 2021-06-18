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Политика

Народ и армия в «Единой»

19.06.2021 23:06|ПсковКомментариев: 0

В субботу, 19 июня, в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной Москвы прошел съезд «Единой России». Партия власти определялась с кандидатами на сентябрьские выборы в Госдуму и принимала проект своей программы. Центральным событием съезда стало выступление перед делегатами Владимира Путина.

 

Президент озвучил целый ряд предложений – например, освободить от подоходного налога прибыль от продажи квартиры для семей с детьми, подготовить специальную программу капитального ремонта школ, выделить регионам дополнительно 30 млрд рублей на ремонт дорог, 50 млрд руб.— на развитие и модернизацию общественного транспорта, 150 млрд - на обновление и строительство очистных сооружений и т.д.

Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия»

Что до стартующей парламентской кампании, то тут президент тоже выступил с инициативой - назвал кандидатов, которые, на его взгляд, должны возглавить федеральный список партии. Их пятеро. Это стоявший в 1999-м у истоков еще «Единства» глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров (кстати, оба считаются самыми популярными российскими министрами), а также главный врач больницы в Коммунарке, борец с коронавирусом Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Все они представляют важнейшие для страны направления, пояснил президент. По его мнению, в пятерке должны быть как «политические тяжеловесы», которые давно в политике, так и новые люди, представляющие наиболее важные направления нашего развития и жизни. «Это поддержка детей, семей с детьми, детства в целом, это образование, в самом широком смысле этого слова, это здравоохранение, отстаивание интересов по международной линии. Это, конечно, одно из фундаментальных направлений нашей работы – укрепление обороноспособности государства», - разъяснил мотивы своего предложения Владимир Путин.

То есть тут вам и МИД, и ковид, и армия, и народ в лице руководителя ОНФ, и социальная ориентация, и традиции, и заявленное обновление. Понятно, что такой список лидеров должен понравиться представителям многих групп избирателей.

Сергей Шойгу поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие возглавить список кандидатов от партии

Предложенную президентом пятерку делегаты утвердили, а также сформировали 57 территориальных групп на выборах. 40 них включают по одному субъекту РФ, остальные – по два и более. Псковская область вошла в территориальную группу №40 вместе с Ленобластью, во главе списка два губернатора – Александр Дрозденко и Михаил Ведерников. К слову, почти пятьдесят глав регионов возглавили территориальные группы на выборах в Госдуму.

Четвертую строчку в «ленинградско-псковской» группе занял руководитель Центрального исполкома партии, экс-сенатор от нашего региона Александр Борисов. Напомню, что ранее он стал победителем предварительного голосования по определению кандидатов на выборы в Госдуму в Псковской области (по партийному списку).

Что до других территориальных групп, то, скажем, в Москве лидером стал мэр Сергей Собянин (в группу также вошли заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, актер Владимир Машков и др.), в Подмосковье – губернатор Андрей Воробьев (здесь же – легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, депутат и бывший вице-губернатор Псковской области Денис Кравченко), в Петербурге - директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский.

Общефедеральную часть списка кандидатов от партии на съезде представил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В целом в состав территориальных групп вошли представители самых разных профессиональных сфер и социальных категорий; политологи обращают внимание на то, что во многих регионах представители социальной сферы — те же общественники и волонтеры — активно пошли в политику, и партия их поддержала.

Что до списка кандидатов от ЕР в одномандатных округах, то нас интересует прежде всего 148-й, в ключающий в себя Псковскую область. «Единую Россию» здесь представит секретарь регионального отделения партии, действующий парламентарий Александр Козловский, недавно ставший победителей предварительного голосования.

На снимке: депутат Госдумы Александр Козловский, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Борисов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава администрации Пскова Александр Братчиков и руководитель Псковского регионального исполкома партии Максим Адамчук на съезде. Фото со страницы Александра Козловского в соцсетях 

Комментируя решения съезда, парламентарий отметил, что сейчас главная задача – «сформировать вместе с гражданами детальную программу действий по тем направлениям, которые были приняты сегодня». Александр Козловский не сомневается, что это будет, с одной стороны, народная программа, с другой, ее основанием послужит Послание президента Федеральному собранию.

Программа партии не должна быть оторвана от реальной жизни, об этом на съезде заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. «Любая, даже самая сильная программа, может быть реализована только на основе опоры на мнение избирателей. Она не может быть оторвана от повседневной жизни и от тех нужд, с которыми сталкиваются граждане страны. Мы обязательно продолжим широкое и заинтересованное обсуждение во всех регионах и муниципалитетах», - пообещал партийный руководитель. При этом в топах новостей сегодня долго присутствовал сюжет «Дмитрий Медведев не вошел в пятерку лидеров партии на выборах». Впрочем, как заверили в партии, Дмитрий Медведев сохранит пост председателя политической организации вне зависимости от того, что он не попал в федеральную пятерку кандидатов.

Что до проекта предвыборной программы, то его делегаты утвердили. А в окончательной редакции этот документ единороссы планируют принять уже в августе на втором этапе съезда.

Александр Савенко

Фото: er.ru, kremlin.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
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