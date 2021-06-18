Политика

Броня крепка, и танки ЕР быстры?

17 июня псковские законодатели назначили дату выборов в областное Собрание депутатов - голосование пройдет 19 сентября. И это значит, в регионе официально стартует большая избирательная кампания. Причем, даже не одна - параллельно пройдут выборы в Государственную Думу, соответствующий указ накануне подписал президент Владимир Путин.

Избирательный марафон-2021 важен для всех основных политических сил. Прежде всего, он важен для власти: как мы уже неоднократно отмечали, формирование законодательных органов - это второй политический шаг, после прошлогоднего принятия поправок в Конституцию РФ, на пути преодоления так называемой «проблемы 2024», то есть обеспечения в год следующих президентских выборов «правильного транзита власти». О степени значимости стартующей кампании может говорить уже один тот факт, что на днях теме подготовки к сентябрьским выборам было посвящено оперативное совещание президента с членами Совета безопасности, на котором предстоящие выборы иначе как «чрезвычайно важным событием» в политической жизни страны и не называли.

Точно так же, как парламентская кампания имеет большое значение для будущего всей страны, выборы депутатов областного Собрания очень важны для нашего региона. Именно поэтому Псковская Лента Новостей уже не первый месяц реализует проект «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021», в рамках которого рассказывает о подготовке партий, анализирует ситуацию, вспоминает электоральную историю, делает прогнозы. Сейчас, когда таймер обратного отсчета проскочил отметку «100 дней до выборов», и официально названа дата голосования, мы начинаем смотр партийных рядов.

Насколько региональные отделения партий готовы к избирательной кампании? Что у них с ресурсами и командами кандидатов? Какие проблемы существуют и как их собираются решать? С чем партийцы пойдут в народ - что они будут обещать избирателям и какие достижения представят в отчетах о работе?

Ответы на эти и многие другие вопросы ПЛН постарается дать уже в ближайшие недели, когда будут проходить предвыборные съезды и конференции. Обязательно поговорим про все основные партии - парламентские и т.н «малые», новые и старые, левые и правые - короче, про всех. А начинаем с «Единой России». Мало того, что это «партия власти» и (нравится это кому-то или нет), она является фаворитом на любых выборах двух последних десятилетий, так еще и в кампанию 2021 года единороссы привычно вступили раньше других, проведя весной традиционные праймериз.

Пока другие партии не спешат раскрывать карты либо всё еще обсуждают потенциальных кандидатов, единороссы уже дали ответы едва ли не на все основные вопросы участия в выборах и, образно говоря, находятся на низком старте.

Программа партии очевидна - в ее основе лежит послание президента. ЕР, как и прежде, - проводница его курса. Команда кандидатов сформирована, лидеры списка на выборы в областное Собрание названы: ими станут губернатор Михаил Ведерников, секретарь Генсовета партии, сенатор Андрей Турчак и спикер регионального парламента Александр Котов. Сторонники мобилизованы. Предвыборная кубышка, надо думать, наполнена. Агитационно-пропагандистская кампания давно ведется, давая возможность делать выводы об основных направлениях этой работы - начиная информированием о партийных волонтерах - борцах с коронавирусом и заканчивая отчетами о сотнях принятых законов.

На фото: брошюра Псковского регионального отделения «Единой России», выпущенная к Дню Победы и посвященная сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны

Как и прежде, в партии следуют своей повестке, фактически никак не реагируя на ту, что предлагают оппоненты. В общем, на первый взгляд, броня крепка, и танки ЕР быстры. Неужели же, правда, всё так хорошо, как рисуется некоторыми пропагандистами - и избирательная кампания ЕР обещает быть легкой прогулкой? На самом деле, сложностей и рисков более чем достаточно.

Вызовы и угрозы

Разговор об угрозах и вызовах, стоящих перед псковскими единороссами накануне важнейших для них выборов, следует начать с описания общего социально-экономического положения региона - той ситуации, к которой он пришел за многие последние десятилетия. Ни для кого не секрет, что Псковская область традиционно относится к числу наиболее проблемных субъектов РФ. Какой из показателей развития ни возьми, регион будет, в лучшем случае, во второй половине списка регионов, а то - и в самом его низу. Дотационный, депрессивный, экономически слабый регион с большим госдолгом и тяжелой демографической ситуацией, где фактически нет крупных градообразующих предприятий, перспективных «точек роста», как следствие, уровень доходов населения низок, а отток молодежи и в целом людей трудоспособного возраста в столицы крайне высок - так обозреватели традиционно описывают Псковскую область. И как ни прискорбно признавать, это объективная картина. В настоящее время ситуацию усугубляет еще и кризис, вызванный пандемией коронавируса. Денег не хватает - ни в бюджетах любого уровня, ни в кошельках граждан.

Как и прежде, доходы населения падают, жизнь большинства тяжела, цены - как бы правительство не собиралось их сдерживать - растут.

По оценке Минтруда, Псковская область входит в число четырех регионов-аутсайдеров, в которых ситуация с занятостью населения и уровнем безработицы продолжает ухудшаться. Социально-экономическое самочувствие населения в такой ситуации, мягко говоря, далеко от идеального. Если помножить всё это на накопившуюся в обществе усталость и недовольство непопулярными реформами последних лет, то станет понятно, с какими вызовами приходится сталкиваться власти - в первую очередь «Единой России», выступающей на выборах олицетворением всей Системы. Именно по ее позициям могут ударить негативные моменты, о которых было сказано выше.

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Другой проблемный момент вытекает из одного из главных конкурентных преимуществ ЕР. Как известно, у любой медали две стороны - вот и положение «партии власти», тесно связанной с администрацией региона и имеющей возможность использовать пресловутый административный ресурс, означает и другое: во-первых, то, что ЕР несет ответственность за всё происходящее, в том числе за косяки и просчеты чиновников, а, во-вторых, «Единая Россия» в Псковской области, как, впрочем, и в любой точке страны - это большой, во многом эклектичный «конгломерат», объединяющий самые разные группы. В этой ситуации вполне возможны противоречия между различными центрами влияния и лидерами неформальных объединений внутри организации. Следует напомнить, что в настоящее время «Единой Россией» в статусе секретаря Генсовета партии руководит бывший губернатор Андрей Турчак - и он будет участвовать в выборах в Псковское областное Собрание депутатов, с тем, чтобы в дальнейшем иметь возможность пролонгировать свои полномочия в Совете Федерации. Что бы там ни говорили оппоненты единороссов, взаимоотношения бывшего главы региона с нынешним губернатором Михаилом Ведерниковым рабочие и ровные. За последнее время мы могли наблюдать ряд их контактов: напомню, пару месяцев назад они вместе приняли участие в общероссийском субботнике в Пскове - «взялись за топоры», чтобы расчистить от сухостоя набережную реки Великой.

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На фото: Михаил Ведерников, Андрей Турчак и Александр Котов на общероссийском субботнике в Пскове. Апрель 2021 года

В тот же день Андрей Турчак публично заявил о высоком уровне поддержи Михаила Ведерникова в Псковской области. «Однозначно губернатор является региональным лидером. У губернатора высокая популярность в регионе. Поэтому я рад, что Михаил Юрьевич поддержал наше партийное предложение и согласился возглавить тройку», - сказал Андрей Турчак в эксклюзивном интервью ПЛН.

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А уже в июне в рамках Петербургского международного экономического форума Михаил Ведерников и Андрей Турчак встретились на площадке, организованной «Единой Россией», - и уже затем, комментируя итоги участия псковской делегации в ПМЭФ, губернатор отметил вклад секретаря Генсовета партии: мол, при поддержке правительства и Андрея Турчака область получит дополнительное финансирование - 200 млн рублей будут направлены на ремонты дворов.

На фото: губернатор Михаил Ведерников

Всё это я к тому, что - да, в отношениях двух руководителей всё ровно, однако в таких сложных, как описываемая, моделях, всегда присутствуют определенные риски. Есть они и в нынешней ситуации, когда игроков достаточно много, и единого центра принятия решений не существует - напомню, что кресло «политического» вице-губернатора, освободившееся полтора года, по-прежнему пусто и судя по всему, до сентября своего хозяина не обретет.

К числу основных вызовов следует отнести и ситуацию, связанную с продолжающейся пандемией. Как мы видим, ситуация ухудшается, вновь фиксируется рост числа заразившихся. На фоне новой волны COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге ужесточаются ограничительные меры, из-за чего количество делегатов и участников завтрашнего съезда «Единой России» в последний момент было сокращено втрое. Почти наверняка в ближайшее время с аналогичными процессами столкнутся и регионы, в том числе Псковская область. В связи с этим проведение избирательной кампании может быть скомкано, планы организации мероприятий избирательной кампании и сам формат работы придется серьезно корректировать. Надо ли говорить, что это может повлиять как на ход кампании, так и на ее результаты.

Запрос на обновление

Впрочем, основная проблема «Единой России» - это все-таки не вызовы, о которых уже было сказано, и не оппозиция. Главная угроза находится внутри самой партии. Она в действиях чиновников, в их заявлениях и скандалах с их участием - всё это на самом деле наносит партии больший вред, чем оппозиция. Как высказался в интервью несколько месяцев назад Андрей Турчак, основным риском для «Единой России» является сама «Единая Россия». По его словам, выход тут только один - партия должна меняться изнутри, она должна обновляться и соответствовать запросам общества.

На фото: секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Таким образом, список вызов и угроз достаточно широк, риски безусловно присутствуют - и нет никаких сомнений, что легко единороссам на выборах-2021 не будет. Однако уподобляться блогерам, авторам анонимных телеграм-каналов и оппозиционерам, которые заявляют о каких-то кардинальных изменениях в общественных настроениях, я бы не стал - говорить здесь о чем-то принципиально новом, выходящем из ряда вон, то есть о чем-то таком, с чем ЕР никогда не сталкивалась, нет оснований. Более того - рейтинги ЕР достаточно стабильны и по-прежнему значительно больше, чем у любой другой партии. Сложа руки в партии не сидели - все последние месяцы готовились к кампании. Одним из главных и самым заметным публике этапом подготовки стало проведение традиционных праймериз.

На фото: спикер регионального парламента Александр Котов на участке в день предварительного голосования «Единой России» 30 мая 2021 года

Ни для кого не секрет, что они позволяют партии решить сразу несколько задач - начиная с доминирования в публичном пространстве со своей повесткой и заканчивая основной декларируемой задачей - определением кандидатов на выборы. Традиционно оппоненты упрекают «Единую Россию» в том, что процесс предварительного голосования срежиссирован, и всё тут известно заранее - праймериз-2021 не стали исключением, в том числе в Псковской области. В этой связи единороссов их недоброжелатели активно троллили в социальных сетях, обращая внимание на якобы имевшие место факты принуждения к участию в предварительном голосовании представителей бюджетной сферы.

Так или иначе, процедура предварительного голосования по определению команды кандидатов проведена. В целом она прошла спокойно, без каких-либо скандалов и неожиданностей. По итогам голосования практически стопроцентно подтвердились прогнозы, ранее сделанные ПЛН и привлеченными нами экспертами.

Кадры решают всё

Напомню, что победителями предварительного голосования по определению кандидатов в Государственную Думу стали действующий парламентарий, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский (одномандатный округ) и руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Борисов (партийные списки).

На фото: конференция регионального отделения «Единой России». 7 июня

В списке победителей праймериз по определению кандидатов на выборы депутатов областного Собрания по одномандатным округам - фамилии 13 политиков. Действующими депутатами из них являются только семеро. Это заместитель гендиректора по спортивной работе футбольного клуба «Псков» Алексей Севастьянов - округ №1, вице-спикер областного Собрания депутатов, директор предприятия «Псков-Полимер» Юрий Сорокин - №4, директор великолукской школы №12 Елена Даньшова - №6, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов - №8, руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта в Псковской области, заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко - №10, заместитель главного врача по хирургии Псковской областной клинической больницы Игорь Дитрих - №11 и генеральный директор ОАО «Красное знамя» (Новосокольнический район) Андрей Козлов - №12. Почти столько же - шесть кандидатов в настоящее время не являются депутатами: если сити-менеджер Пскова Александр Братчиков (округ №3) имеет опыт работы в Собрании (2007-2017 гг.), то пятеро остальных (участковый врач-терапевт поликлиники Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу - округ №2, Татьяна Фомченкова - №5, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60», экс-заместитель главы администрации Псковского района Владимир Кузь - №7, помощник члена Совета Федерации от Псковской области Андрея Турчака Армен Мнацаканян - № 9 и Виктор Иващенко - №13) в региональный парламент прежде не избирались.

На фото: страницы брошюры, выпущенной региональным отделением «Единой России» и посвященной отчету о работе партии в Псковской области

По мнению экспертов, все кандидаты от ЕР в одномандатных округах имеют высокие шансы победить и на старте кампании выглядят фаворитами - объясняется это не только их личными качествами и поддержкой партии власти, но и тем, что в результате сокращения общего числа депутатов (с 44 до 26) и количества одномандатных округов (с 22 до 13), округа стали значительно больше - включают в себя огромные территории, до четырех районов. Понятно, что даже просто объехать эти территории за ограниченный отрезок времени достаточно сложно, это не говоря уже о том, что представителям оппозиции будет непросто их «окучить» в условиях, когда большинство муниципальных руководителей представляют партию власти и кандидаты-единороссы уже образно говоря, укоренились в округах, не первый месяц ведут там работу и встречаются с избирателями. В этом смысле очень многое дала та самая процедура предварительного голосования.

Уже несколько месяцев потенциальные кандидаты присутствуют на территории своих округов, имели возможность упрочить позиции и получили фору перед будущими соперниками - представителями оппозиции, многие из которых слабо известны избирателям либо вовсе процесс знакомства впереди.

Таким образом, на данный момент во всех одномандатных округах единороссы имеют наибольшее шансы победить. Где-то они более явные лидеры, где-то менее явные. К числу округов, в которых шансы единороссов не столь однозначны, следует отнести прежде всего те, где партию представят новички. Это прежде всего округ №2, где врачу из Псковского района Елене Лунгу будут противостоять действующие депутаты областного Собрания - яблочник Артур Гайдук и коммунист Дмитрий Михайлов (оба имеют успешный опыт участия в выборах в одномандатном округе на Запсковье), а также, вероятно, депутат Псковской гордумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак. Наверняка будет непросто и кандидату от «Единой России» в тринадцатом одномандатном округе - бывшему главе Усвятского района Виктору Иващенко. Родной для него муниципалитет в округ не входит, между тем входящие в него Невельский и Себежский районы известны тем, что там достаточно сильна оппозиция, а во главе Пустошкинского района и вовсе находится представительница «Яблока».

«Единая Россия» имеет достаточно высокие шансы повторить свое же достижение пятилетней давности, когда по итогам предыдущих выборов депутатов областного Собрания победителями во всех одномандатных округах стали ее представители. Однако это потребует мобилизации всех имеющихся ресурсов и значительных усилий. Как это ни банально прозвучит, многое тут будет зависеть от оппонентов - сумеют ли они дать бой или будут присутствовать в роли статистов, особо не надеясь на успех и уповая на прохождение в региональный парламент по партийным спискам. Задачи представителей оппозиционных партий и стоящие перед ним ними вызовы обсудим в следующих публикациях в рамках проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021».

Александр Савенко