Политика

Прилепин и Зюганов планируют обсудить создание коалиции между партиями

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Захар Прилепин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов вскоре обсудят разработку меморандума о создании левой коалиции.

«В телефонном разговоре с Геннадием Андреевичем, по его предложению и приглашению, на следующей неделе мы должны встретиться и обсудить рабочие моменты. И, я надеюсь, что мое предложение о создании меморандума и коалиции, по крайней мере, будет принято к рассмотрению, потому что мы относимся к этому крайне серьезно», – цитирует радио Sputnik Захара Прилепина.

напомним, в начале года партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» провели съезды по вопросу об объединении. На совместном съезде было объявлено о создании новой левопатриотической партии «Справедливая Россия – За правду». Ее лидером стал Сергей Миронов, сопредседателями – Захар Прилепин и Геннадий Семигин.