 
Политика

Участники СВО должны приходить в органы власти – секретарь реготделения «Единой России»

0

Ветераны боевых действий, участники специальной военной операции должны работать в органах законодательной и исполнительной власти, в настоящее время они активно участвуют в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня». 

«Участники СВО — это люди, чей опыт и видение жизненной ситуации отличаются от гражданских. Эти люди живут среди нас, они возвращаются. В будущем их будет больше. Конечно, представители ветеранов специальной военной операции должны присутствовать в органах исполнительной власти, они будут работать и в законодательной власти», — подчеркнул руководитель регионального отделения партии.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин называл участников СВО новой элитой страны и заявлял, что они должны выходить на ведущие позиции в органах власти и местного самоуправления, госкомпаниях и других направлениях. В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что в 2026 году количество участников специальной военной операции, которые получат мандаты депутатов, должно быть больше, чем в прежние годы. В Псковской области на процедуру предварительного голосования выдвинулись участники СВО – муниципальный депутат Владимир Ключко, помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш и ряд других ветеранов боевых действий. 

«Я вижу, что человек (помощник губернатора Михаил Каратыш – ред.) заряжен на результат, и с четкой жизненной позицией. Это очень важно для нас, для общества», — считает Александр Козловский. Он рассказал, что недавно виделся с участником предварительного голосования в Новоржевском и Пушкиногорском округах на встрече с гражданами, на которой обсуждались вопросы и наказы в Народную программу. Там ветеран СВО рассказал, что проходит обучение по кадровой программе «Герои земли Псковской».

Отдельное внимание парламентарий уделил ситуации в одномандатном округе №7, где на предварительное голосование заявились сразу два участника СВО — Владимир Ключко и Евгений Дорошенко. Отвечая на вопрос о том, как участники собираются конкурировать между собой, Александр Козловский заявил, что не видит в этом проблемы.

«Мы с коллегами всегда конкурируем. Это внутрипартийная конкуренция. Надо понять, что мы одна команда. Кто-то наберет большее количество голосов, будет основным кандидатом, кто-то будет работать в дальнейшем в команде - и на самих выборах, и после выборов. Именно в этот период происходит сплочение», — резюмировал лидер регионального отделения партии.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Путин Владимир Владимирович

Президент РФ

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026