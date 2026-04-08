Участники СВО должны приходить в органы власти – секретарь реготделения «Единой России»

Ветераны боевых действий, участники специальной военной операции должны работать в органах законодательной и исполнительной власти, в настоящее время они активно участвуют в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

«Участники СВО — это люди, чей опыт и видение жизненной ситуации отличаются от гражданских. Эти люди живут среди нас, они возвращаются. В будущем их будет больше. Конечно, представители ветеранов специальной военной операции должны присутствовать в органах исполнительной власти, они будут работать и в законодательной власти», — подчеркнул руководитель регионального отделения партии.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин называл участников СВО новой элитой страны и заявлял, что они должны выходить на ведущие позиции в органах власти и местного самоуправления, госкомпаниях и других направлениях. В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что в 2026 году количество участников специальной военной операции, которые получат мандаты депутатов, должно быть больше, чем в прежние годы. В Псковской области на процедуру предварительного голосования выдвинулись участники СВО – муниципальный депутат Владимир Ключко, помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш и ряд других ветеранов боевых действий.

«Я вижу, что человек (помощник губернатора Михаил Каратыш – ред.) заряжен на результат, и с четкой жизненной позицией. Это очень важно для нас, для общества», — считает Александр Козловский. Он рассказал, что недавно виделся с участником предварительного голосования в Новоржевском и Пушкиногорском округах на встрече с гражданами, на которой обсуждались вопросы и наказы в Народную программу. Там ветеран СВО рассказал, что проходит обучение по кадровой программе «Герои земли Псковской».

Отдельное внимание парламентарий уделил ситуации в одномандатном округе №7, где на предварительное голосование заявились сразу два участника СВО — Владимир Ключко и Евгений Дорошенко. Отвечая на вопрос о том, как участники собираются конкурировать между собой, Александр Козловский заявил, что не видит в этом проблемы.

«Мы с коллегами всегда конкурируем. Это внутрипартийная конкуренция. Надо понять, что мы одна команда. Кто-то наберет большее количество голосов, будет основным кандидатом, кто-то будет работать в дальнейшем в команде - и на самих выборах, и после выборов. Именно в этот период происходит сплочение», — резюмировал лидер регионального отделения партии.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года.