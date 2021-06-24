Владимир Панченко: Я всегда симпатизировал КПРФ

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Панченко, ранее покинувший ряды членов партии «Справедливая Россия», прокомментировал Псковской Ленте Новостей планируемое включение его кандидатуры в тройку лидеров списка КПРФ на выборах в региональный парламент.
Владимир Панченко пояснил, почему при этом он состоял в партии «Справедливая Россия». По его словам, изначально у эсеров и коммунистов были «похожие взгляды». «Но после последнего объединения я теперь и не знаю, что это за партия. В последнее время звучат популистские лозунги, а не реальная работа ведется. Давайте всем сделаем минимальную зарплату 35 тысяч рублей. Хороший лозунг. Но зачем так говорить? Сначала нужно навести порядок во всем остальном, с той же коррупцией, с теми же олигархами, с той же государственной собственностью. А то, как в песне Семена Слепакова: мечты сбываются только у Газпрома, а не у всех остальных», - объяснил он.
Владимир Панченко добавил, что окончательное решение о формировании лидеров списка КПРФ на выборах в Псковское областное Собрание депутатов VII созыва примут на региональной конференции КПРФ 26 июня.