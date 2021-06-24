Политика

Антон Минаков будет баллотироваться по одномандатному избирательному округу в Госдуму РФ

25 июня в Москве прошел 33-й внеочередной съезд ЛДПР. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ЛДПРР, участники съезда утвердили списки кандидатов на предстоящие в сентябре выборы.

Псковскую область в Москве представлял координатор Псковской регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

«В списке кандидатов – только надежные и проверенные люди. Приятно, что в их числе много молодежи. Как было отмечено на съезде, сейчас у ЛДПР очень хорошие позиции. Отстаивать интересы псковичей по одномандатному избирательному округу на выборах в Государственную Думу Российской Федерации доверили мне. Надеюсь, что смогу оправдать надежды земляков», - сообщил Антон Минаков.