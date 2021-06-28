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Политика

«Яблоко» выдвинуло кандидатуры Шлосберга и Гайдука на выборы в Госдуму

04.07.2021 12:51|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания - председатель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг и врач станции скорой помощи Артур Гайдук получили поддержку однопартийцев при тайном голосовании за выдвижение кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: пресс-служба партии

Голосование прошло около двух часов ночи, его итоги объявлены во второй день работы партийного съезда. По итогам голосования Лев Шлосберг в 207-м округе (Москва) получил 98 голосов. 

В Ховринский округ № 207 входят следующие районы: Войковский, Головинский, Левобережный, Молжаниновский, Ховрино, Куркино, Северное Тушино, Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково.

Артур Гайдук и Лев Шлосберг. Фото Артема Аванесова

Добавим, Лев Шлосберг также возглавил региональную группу, объединившую Тверскую и Псковскую области. 

Артур Гайдук представит «Яблоко» в Псковской области в 148-м одномандатном избирательном округе. Он набрал 97 голосов по итогам голосования. 

Напомним, выборы в Государственную Думу состоятся в Единый день голосования 19 сентября.

Теги: #политика #Яблоко #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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