Политика

Либерал-демократы назвали кандидатов на сентябрьские выборы в Новоржеве и Пустошке

В Пскове прошла 62-я внеочередная партийная конференция Псковского регионального отделения ЛДПР, на которой присутствовали 18 делегатов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении партии, председатель конференции - заместитель координатора Псковского регионального отделения ЛДПР Алексей Лазунин - зачитал собравшимся повестку дня конференции из 12 вопросов. В их числе - вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского поселения «Новоржев» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №2, а также кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского поселения «Пустошка».

Предложенный список делегаты конференции одобрили единогласно. Кандидатом в депутаты Собрания депутатов городского поселения «Новоржев» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №2 стала Елена Колик, а кандидатом в депутаты Собрания депутатов городского поселения «Пустошка» - Алексей Борисов.