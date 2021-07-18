Политика

Предприниматель из Печор рассказал, почему выбрал «Новых людей» после КПРФ

Предприниматель из Печор Александр Козлов переехал из Москвы в Печоры в прошлом году. В Псковской области он вступил в партию «Новые люди», и входит в тройку лидеров от партии на выборы в региональный парламент, а также участвует в выборах по Печорскому району. До этого он уже был участником предвыборных кампаний, но в Республике Коми, где представлял КПРФ. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) он рассказал о причинах перехода в другую политическую партию.

«Я участвую в выборах, потому что я сам по себе человек с активной гражданской позицией. Для того, чтобы ее выразить, у нас в обществе есть институт выборов. Я участвую в них для того, чтобы улучшить жизнь граждан не только на словах, но и доказать это делами. Наше производство в Печорском районе об этом говорит», - сказал Александр Козлов.

Комментируя свой переход в партию «Новые люди», предприниматель отметил, что, по его мнению, КПРФ в Республике Коми и КПРФ в Псковской области — «две совершенно разные организации».

«КПРФ в Республике Коми — это единственная действующая оппозиция власти, она держит в тонусе действующую власть, они молодцы. Если сравнивать (эти партии в двух разных субъектах — ред.), то даже и сравнения никакого нет. КПРФ в Псковской области — социально не ориентированная партия, ее вспоминают только в день выборов или когда возлагают венки к памятнику Ленина», - высказался Александр Козлов.

По его словам, «Новые люди», напротив, интересный проект с правильной идеологией, где демонстрируют реальные дела, где люди важнее. «И это круто, это правильно», - подчеркнул предприниматель. Он также добавил, что на выборах будет выдвигаться, в частности, по Печорскому одномандатному округу и рассчитывает на победу.