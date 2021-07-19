Политика

Глава ЦИК объяснила мотивацию противников онлайн-голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что ярые противники применения технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ) - это люди «с пещерным сознанием», чье мнение не подкреплено серьезными аргументами. Об этом пишет «Российская газета».

Во вторник комиссия обсудила порядок проведения онлайн-голосования, которое пройдет в семи регионах России 17-19 сентября на выборах всех уровней.

«Мы откликнулись на запрос наиболее активной, динамичной, мобильной части общества. Это дорогого стоит», - отметила председатель Центризбиркома. По ее мнению, активно противостоит новой технологии группа «людей с пещерным сознанием». «Они призывают: ни в коем случае, это нельзя, не надо, это ужас-ужас, давайте вернемся в пещеры, будем сидеть у костра и забудем про электричество. Вот их философия, мы это прекрасно видим», - сказала Памфилова.

При этом она подчеркнула, что массового сопротивления ДЭГ в обществе нет. «Потому что мы его не навязываем, люди участвуют в нем добровольно, - сказала глава ЦИК. - Мы расширяем право выбора для наших избирателей».

Она добавила, что ЦИК намерен «постоянно информировать наших граждан, что происходит на самом деле». «Это наше самое сильное оружие - активное информирование граждан о том, в чем заключается наша позиция, приводя аргументы и факты", - подчеркнула председатель комиссии.