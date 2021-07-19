Политика

«Сообразим на троих»: Рост цен как фактор общественно-политической жизни. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 22 июля.

В России снова растут цены. Как говорится, никогда такого не было — и вот опять. За последнее время подорожало если не все, то очень многое. По заявлениям социологов, недельные расходы сограждан за год увеличились примерно на 10%. Очередной скачок цен обещают осенью. И все это происходит на фоне заявлений первых лиц государства о необходимости сдерживания роста цен. В правительстве разрабатывают какие-то меры, что-то такое строгое говорится, а цены продолжают расти. Тема очень актуальна и волнует людей, вот и президент Путин накануне назвал ситуацию с ростом цен острой. А наиболее остро, по его мнению, стоит вопрос с подорожанием базовых продуктов из так называемого «борщевого набора».

Пройти мимо этой темы невозможно — вот и соведущие программы «Сообразим на троих» Константин Калиниченко, Александр Савенко и Сергей Васильев обсудили с радиослушателями проблемную ситуацию. Поговорили не столько об экономических причинах и следствиях, сколько о том, как рост цен влияет на общественные настроения и политическую ситуацию, в частности, как может отразиться на ходе и результатах сентябрьских выборов.